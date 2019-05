Cerca parcheggio ma viene ingannato dai segnali stradali | auto in metro a Roma

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un cittadino olandese è finito con la proprianella scale di accesso pedonale dii parcheggi nella fermata Eur-Magliana di. Come riportaToday, l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. A terminare la propria corsa all’interno della stazione un cittadino olandese di 70 anni alla guida di una Skoda Octavia. Nella vettura insieme a lui una 72enne. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale diCapitale.Secondo la ricostruzione dei vigili urbani il conducente dell’, un mezzo a noleggio, sarebbe statodalla cartellonistica stradale:L’uomo si giustificò dicendo che pensava si trattasse di un, ad ingannarlo la presenza di una lettera “P” scambiata dal 56enne per ...

