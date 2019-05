Ceferin | «Non vogliamo fare danni al calcio europeo»

Ceferin : «Non vogliamo danneggiare il calcio europeo» : Ceferin futuro coppe europee – Il presidente Ceferin e l’amministrazione UEFA hanno incontrato oggi i presidenti e i segretari generali delle 55 Federazioni nazionali della UEFA a Budapest, per discutere la riforma delle competizioni europee per club dopo il 2024, oltre alla nuova strategia per il calcio femminile. Aleksander Ceferin, ha dichiarato a questo proposito: […] L'articolo Ceferin : «Non vogliamo danneggiare il calcio ...

Carraro al CorSera : «SuperLega un errore. Mi sorprende Ceferin e non capisco Agnelli» : Il Corriere della Sera intervista Franco Carraro membro Cio, non ha più mire di potere, studia e lavora per la candidatura di Milano-Cortina all’Olimpiade invernale 2026. Una vita di potere nello sport italiano e non solo. «Sono convinto che svilire i campionati nazionali in nome di una Superlega sia un grave errore. Mi sorprende il sostegno dell’Uefa». Parte subito coinciso e diretto, contro il progetto dell’ECA. SI dice soprattuto ...