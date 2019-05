Una madre che ostacola visite a papà deve risarcire il figlio

Per questo, il minore, che sarebbe stato danneggiato dal "clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione", ha diritto a un risarcimento di 5mila euro. La Corte ha ricordato inoltre che "le misure sanzionatorie" nei confronti di un genitore che non adempie i propri obblighi e, in particolare, "la condanna al pagamento" di un risarcimento, sono "suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento". Nel caso in esame, infatti, è stato riconosciuto "un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonchè il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall'atteggiamento della madre".

