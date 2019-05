Casillas fa dietrofront | “Non è il momento di ritirarmi” FOTO

calcioweb.eu

"Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il. Calma per ora": così, con un post sui suoi profili social Ikerrespinge le voci di un suo ritiro, almeno per il. Lo spagnolo, reduce da un infarto due settimane fa, aggiunge: "Ieri ho avuto un controllo col Dr.Filipe Macedo ed è tutto ok. Questa si che è una notizia che voglio condividere con voi", ha concluso il numero uno del Porto. Buenas a tod@s: Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! — Iker(@Iker) 17 maggio 2019