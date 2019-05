Carcere di Imperia al collasso | posti letto finiti | detenuti traferiti

Imperia : sparatoria di Caramagnetta - fuori dal Carcere Domenico Ferraro - il giudice dispone i domiciliari : E' uscito dal carcere, e si trova agli arresti domiciliari Domenico Ferraro, 63 anni l'autore della sparatoria di Caramagnetta dello scorso 14 gennaio, quando si presentò a casa dei suoi ex vicini ...

Imperia - verso i domiciliari la preside finita in Carcere per aver usato l’auto della scuola : Avrà luogo martedì mattina l’udienza di convalida dell’arresto della preside di un istituto di Imperia arrestata dai carabinieri con l’accusa di peculato relativa all’uso per motivi personali dell’auto di servizio della scuola in cui lavora. La preside è in carcere da sabato, quando è stata fermata in flagranza di reato.Continua a leggere

Imperia - dirigente scolastica in Carcere : viaggio in Francia con l'auto della scuola : Il rientro in Italia da una gita in Francia, è stato per Anna Rita Zappulla, 62 anni, preside dell'Istituto scolastico Ipsia Marconi di Imperia e dell'Istituto Colombo di Sanremo, un evento che ricorderà a vita. Ad aspettarla al confine di Ventimiglia, sabato in tardo pomeriggio, c'erano i carabinieri. E' stata arrestata in flagranza di reato per peculato: ha usato l'auto di servizio della scuola a fini personali. Si era regalata un breve ...