CAOS LIBIA Italia incastrata nella guerra tra Qatar e gli altri paesi arabi

CAOS LIBIA/ Così Onu - Nato e Ue la regalano allo stato islamico : Sulla LIBIA, l'Onu, la Nato e l'Ue hanno dato un'altra prova della loro impotenza. Non Così i paesi del Golfo. Pare che al Baghdadi sia il LIBIA

CAOS LIBIA/ L'ex consulente di Sarkozy : le nostre colpe e il realismo dell'Italia : "Facciamo la morale a tutti, però abbiamo destabilizzato totalmente la LIBIA. La politica giusta è quella di Roma". Parla un ex consigliere di Sarkozy

CAOS LIBIA - vita e morte nella capitale sotto assedio. VIDEO - : Centinaia di civili, tra cui donne e bambini, sono intrappolati nella zona di Ain Zara, 15 km a sudovest di Tripoli. LE IMMAGINI

CAOS LIBIA : spari contro i profughi. Il video dell’attacco al centro di detenzione : Centinaia di profughi rinchiusi in un centro a sud di Tripoli sono stati attaccati da uomini armati. Persone indifese intrappolate nei combattimenti tra l’Esercito nazionale libico del generale Haftar e le milizie fedeli al governo di Fayez al Sarraj. Le organizzazioni umanitarie hanno rinnovato il loro appello per l’immediata evacuazione di tutti i profughi detenuti in Libia e che adesso si trovano sulla linea del fronte.Continua a leggere

CAOS LIBIA/ Ecco perché Conte deve mollare Serraj per Haftar : Dopo gli Stati Uniti, anche l'Italia dovrebbe abbandonare Serraj, sostenuto da Fratelli musulmani e Qatar, e convergere su Haftar

CAOS LIBIA/ "Il piano del burattinaio Usa per dividerla in tre sta funzionando" : Il CAOS in LIBIA sembra senza soluzione, in realtà lo scenario sta evolvendo verso la prospettiva che gli Stati Uniti hanno previsto da tempo

Libia nel CAOS - Conte : rischio che conflitto degeneri in guerra civile - : Il premier riferisce in Senato sulla situazione libica. "Forte preoccupazione per sviluppi". Tra i rischi quelli di una recrudescenza del terrorismo e di una crisi umanitaria: "Al momento nessun ...

MACRON/ Il piccolo presidente che ricostruisce Notre-Dame ma vuole il CAOS in Libia : La sera delle fiamme MACRON sembrava sommesso e intimorito. Il giorno dopo ha sfoderato la solita spocchia. Una prosopopea a soli fini elettoralistici

CAOS LIBIA/ La soluzione sta in uno scambio - a senso unico - Italia-Usa : La svolta - dice - può venire solo da parte americana, ma dipende da che cosa l'Italia saprà o potrà offrire a Washington.

Il Viminale : "Terroristi potrebbero approfittare del CAOS in Libia per arrivare in Italia. Mare Jonio rispetti le norme" : "Centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia approfittando del caos libico: non a caso la Francia ha chiesto ufficialmente di prorogare la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi (per 'emergenza nazionale' legata al terrorismo). Il Viminale risponde subito con una direttiva". Lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno.Da parte del Viminale poi un avvertimento alla nave Mare Jonio: il ministero ...

Libia : premier Sarraj a 'la Repubblica' - si rischia il CAOS : Roma, 16 apr 09:45 -, Agenzia Nova, - Adesso è chiaro a tutti noi, è chiaro al mondo. L'obiettivo di Haftar è sempre stato quello di riportare questo Paese a un regime totalitario,..., Res,

CAOS LIBIA E PROFUGHI/ "Ecco l'unica chance dell'Italia per scongiurare l'invasione" : Di Maio e Trenta strumentalizzano la guerra in LIBIA e l'allarme PROFUGHI per ragioni di politica interna. Haftar è in crisi e l'Italia deve fare presto

CAOS LIBIA - Conte auspica il cessate il fuoco immediato : "Non è il momento di dividerci" : Il premier: "La soluzione politica alla quale abbiamo lavorato è l'unica soluzione plausibile, sostenibile sul terreno". Dopo l'incontro con il ministro degli Esteri del Qatar, stasera Conte incontrerà Maitag, vice di Sarraj

Libia - CAOS totale alle porte di Tripoli : 130 morti e 750 feriti : Schiere militari del generale Khalifa Haftar combattono ormai quasi incessantemente nei pressi di Tripoli. Ormai a 9 giorni dall’annuncio della marcia sulla capitale, guidata dal cosiddetto 'uomo forte' della Cirenaica, il bilancio degli scontri si sta aggravando. Fonti vicine a Tripoli segnalano anche un'importante controffensiva da parte del governo di accordo nazionale di Fayez al–Sarraj. Le stesse fonti smentiscono la prossima entrata a ...