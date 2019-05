Campionati Nazionali Universitari | Al via a L' Aquila il grande evento sportivo

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 17 maggio 2019) L'- Circa 4 mila persone tra atleti provenienti da tutt’Italia, staff e accompagnatori, “invaderanno” da domani, e fino al 26 maggio, la città dell’, in occasione dei(Cnu). All’, la cui organizzazione è stata affidata allo stesso Cus, insieme al Cusi nazionale, parteciperanno atleti di livello mondiale ed europeo. La manifestazione sportiva prenderà il via con la disciplina del Pugilato alla scuola media “Patini” e gli Special Olympics presso gli impianti sportivi del Cus a Centi Colella, a cui parteciperanno 264 paratleti psichici, che si affronteranno nel basket a 5. “È la prima volta che all’interno dei Cnu si svolgono anche competizioni per i paratleti. A tal proposito è stato organizzato anche il convegno ‘Sport e disabilità’ all’Auditorium del Parco del Castello dell’, lunedì 20 ...

