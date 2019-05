Calciomercato Sampdoria | Ferrero chiama De Rossi | “Se vuole venire…”

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) C’è ancora tanta amarezza, per Dee i tifosi giallo, a qualche giorno dall’annuncio dell’addio tra il centrocampista e la squadra capitolina. Tanti, in questi giorni, i messaggi di ex compagni e dirigenti. Tra questi c’è anche qualcosa di più di un messaggio, e proviene da un romano e romanista come lui, ma proprietario della: Massimo. Il patron dei blucerchiati lancia l’amo: porte aperte a Daniele De. “Convincere De? Guardi – si legge su Corriere dello Sport – ne parlammo qualche settimana fa durante un viaggio in treno. Allora mi disse che voleva prendersi un anno sabbatico. Adesso se luivenire alla Samp io ci sono. Viene sempre al cinema Adriano. Adesso gli dico: se vuoi andare al cinema gratis vieni da me“. Ferrrero che, tra l’altro, ci provò con l’altra bandiera ...

