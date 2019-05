Brindisi | bancarotta fraudolenta e simulazione di reato | arrestati due imprenditori

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) La Guardia di Finanza di Ostuni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari a carico di duedi Ceglie Messapica, Luigi e Lorenzo Elia, rispettivamente padre e figlio. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, i due si sarebbero resi protagonisti di svariati reati, uno su tutti quello di. Inoltre, tempo addietro, i due avrebbero letteralmente simulato un furto, in quanto avrebbero trasferito da un'altra parte alcuni attrezzi che servivano per la loro attività. L'azienda, nella quale i due si sono alternati nell'amministrazione formale e di fatto, operava nel campo edile. Tanto il materiale passato nelle mani degli inquirenti Quella che ha portato all'arresto dei duecegliesi è stata un'indagine lunga e delicata, in quanto il materiale da analizzare, come riferisce la testata giornalistica locale online, ...

