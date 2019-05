Brexit | nessun accordo tra conservatori e laburisti

'Nessuna recessione ma la ripresa rischia con dazi e Brexit'. L'avvertimento della Lagarde : "Solo due anni fa, il 75% dell'economia mondiale ha registrato una ripresa", spiega Lagarde, mentre ora il vento è cambiato. "Per quest'anno - continua -, prevediamo che il 70% dell'economia mondiale ...

Christine Lagarde : "Nessuna recessione ma la ripresa rischia con dazi e Brexit" : L'economia globale non sta bene, ma non cade sotto i colpi dello scontro commerciale Usa-Cina e delle altre incertezze globali, come la Brexit. Ma per evitare il peggio, Washington e Pechino dovrebbero capire che i dazi al commercio danneggiano tutti, sia il Pil mondiale sia i litiganti. L'avvertimento è del direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, intervenuta alla Camera di commercio Usa, a Washington. ...

Brexit - nessun piano B : No deal vicino Juncker : «La pazienza dell’Ue finisce» : Il Parlamento di Westminster ha fallito per la seconda volta in pochi giorni la ricerca di una soluzione

Brexit - May gioca la carta dimissioni. Per Westminster nessun piano B : Pur di "assicurare una Brexit ordinata" Theresa May si è detta pronta a lasciare l'incarico in cambio del sì all'accordo siglato con l'Ue e, al momento, per Westminster non c'è nessun piano B . Ieri ...