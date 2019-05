TelevideoRai101 : Brexit, Corbyn chiude negoziato con May - CiranGuccini : Nel Regno Unito i negoziati su Brexit tra Conservatori e Laburisti sono falliti Anche qui notizie 'rassicuranti'. - Fontanella64 : RT @geo_storia: ???? Theresa #May e Jeremy #Corbyn hanno annunciato che, dopo 6 settimane di colloqui, i negoziati sulla #Brexit fra Tory e L… -

Il leader dell'opposizione laburista,, ha annunciato la fine dei colloqui sullacon la premier May. In una letteraspiega che i colloqui sono "andati avanti per quanto possibile", ma non possono proseguire a causa "della debolezza e dell'instabilità crescente" del governo. Rispondendo alla lettera, May attribuisce la responsabilità alle contraddizioni in casa Labour: "Non c'è una posizione comune nei laburisti tra chi vuole attuare lae chi tenere un secondo voto che potrebbe rovesciarla".(Di venerdì 17 maggio 2019)