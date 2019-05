Brasile | Veja | “Figlio presidente Bolsonaro indagato con altri 94 Si appropriava di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Per la Procura della Repubblica dello Stato di Rio de Janeiro tra il 2007 e il 2018 la segreteria politica dell’allora deputato statale Flavio, figlio deldella Repubblica Jair e attuale senatore federale, ha operato come un’organizzazione criminale a pieno titolo. La rivelazione arriva dalle pagine del settimanale, che ha avuto accesso a documenti che testimoniano come, tra il 2010 e il 2017, l’allora deputato statale ha guadagnato oltre tre milioni di real, oltre 870 mila euro, in transazioni immobiliari. Un sistema perfettamente oliato in grado di drenare denaro pubblico attraverso assunzioni fittizie e appropriazione di parte degli stipendi di consulenti e dipendenti impiegati presso la segreteria politica dia spese dell’Assemblea legislativa di Rio de Janeiro (Alerj). Denaro che il deputato avrebbe poi riciclato attraverso operazioni immobiliari ...

