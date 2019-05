Boom Juventus | adesso è ufficiale | Massimiliano Allegri non allenerà i bianconeri nella

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019)non siederà sulla panchina dellaprossima stagione,largo ad una nuova era bianconera “non siederà sulla panchina dellaprossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium“. Con questo breve comunicato, laha annunciato l’addio del tecnico alla panchina bianconera dalla prossima stagione. Domani in conferenza stampa verranno spiegati i motivi di tale decisione che sembrerebbe essere consensuale dopo il faccia a faccia tra le parti.inizierà il toto allenatore che già da qualche giorno sta entusiasmando i tifosi. I sogni si chiamano Guardiola e Conte, con possibile outsider ...

