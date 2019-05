BMW - Dalla Serie 3 alle Suv | tutte le ultime novità della gamma

quattroruote

(Di venerdì 17 maggio 2019) La BMW ha diffuso un aggiornamentoche coinvolge gran parte dei propri modelli. Come da tradizione, il periodo estivo è quello in cui vengono integrate motorizzazioni e dotazioni aggiuntive dei modelli già disponibili: lecoinvolgono la3, la8, la X2, la X3, la X4, la X5, la X7, la Z4 e la M4. Sul mercato tedesco saranno introdotti anche gli ineditistimenti BMW Individual Composition, ma sappiamo ancora se questi saranno effettivamente disponibili anche in Italia. Importanti integrazioni anche perle plug-hybrid, ora dotate del segnale acustico per i pedoni quando è attivata la modalità elettrica a bassa velocità.tecniche per la3 berlina. La3 berlina vede l'introduzione ufficiale nei listini delle già annunciate M340i xDrive da 374 CV con cambio automatico otto marce e330e plug-in hybrid. Quest'ultima adotta un ...

quattroruote : Dalla #Serie3 alle #Suv: tutti gli ultimi aggiornamenti che riguardano le #BMW -