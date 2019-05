Berlusconi | Oggi situazione peggiore al 1994 | magistratura vicina ai 5 Stelle

blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019) Silvioè stato ospite stamane di Mattino 5 per presentare agli elettori il programma di Forza Italia in vista delle prossime elezioni europee. Il leader azzurro ha spiegato perché ha deciso di tornare in campo in prima persona candidandosi al Parlamento Europeo: “ladi quella nelche mi spinse a scendere in campo e a fondare Forza Italia”, ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio da uno dei suoi “salotti”.Insomma, ci sono delle analogie tra questo periodo e quello del, ma stavolta laè addirittura più grave perché nella maggioranza di governo c’è il Movimento 5, un partito cheritiene assai “pericoloso”. “Allora c’era il pericolo che gli ex comunisti tornassero al potere. Il Movimento 5? Hanno le idee dei vecchi comunisti e a questo aggiungono un dilettantismo assoluto”. ...

berlusconi : Il #26maggio saremo chiamati a un voto fondamentale, per il futuro dell'#Italia e dell'#Europa. Per cambiare il nos… - berlusconi : Tutti mi dicono di riposarmi, io invece sento il forte dovere di rimanere in campo. Oggi in Italia la situazione è… - berlusconi : .@forza_italia si è rinnovata continuamente, siamo radicati sul territorio e abbiamo molti amministratori validi. C… -