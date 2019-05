ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019)Delnei panni del “” di2? È l’indiscrezione circolata in Rete nelle ultime ore, secondo cui l’attore sarebbe in trattativa per interpretare il ruolo di The Mayor, nome in codice per il personaggio di “un irascibile vecchio guerriero che vive per la guerra“, ovvero l’antagonista principale del film, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Il regista James Gunn, alla guida di The, sembra infatti voleredelnel sequel del film della DC Comics incentrato sul gruppo di super criminali dei fumetti: i due hanno già collaborato in passato per un cinecomic, però tra le fila della concorrente Marvel. World News Amsterdam, prenota una camera su Airbnb per la partita di Champions League: quando arriva trova un container di F. ...

TutteLeNotizie : Benicio Del Toro sarà il cattivo di Suicide Squad 2? - Noovyis : Un nuovo post (Benicio Del Toro sarà il cattivo di Suicide Squad 2?) è stato pubblicato su Playhitmusic - - FQMagazineit : Benicio Del Toro sarà il cattivo di Suicide Squad 2? -