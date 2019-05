Bellezza | cosmetici ‘fai da te’ su YouTube | allarme dei medici

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Le chiamano ‘spignattatrici’ e sono deller prodighe di consigli su come realizzarecasalinghi. Gli esperti mettono in guardia dalla pericolosità di queste ‘ricette’. Con possibili risvolti penali. L’arriva dal 40.esimo congresso della Società italiana dina estetica (Sime) che si apre oggi a Roma. “Inon sono più pozioni magiche – commenta Emanuele Bartoletti, presidente Sime – per complessità, studi scientifici e indicazioni possono quasi essere paragonati a un farmaco. E come un farmaco dovrebbero essere prescritti. Di certo, mischiare sostanze di origine non certa, in condizioni di non sterilità, espone a un sensibile aumento del rischio di allergie, che in molti casi invece queste promotrici vorrebbero scongiurare”. “I prodotti fatti in casa presentano rischi che sfuggono a quanto ...

