Beautiful anticipazioni americane | una coppia storica pronta al matrimonio

Beautiful - anticipazioni americane 20-24 maggio : Hope lascia Liam per lettera di Caroline : Mancano solo pochi giorni al ritorno di Steffy Forrester nelle puntate americane di Beautiful. Dopo un'assenza durata circa cinque mesi, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood si rivedrà in scena a partire dalla puntata del 23 maggio. Non sarà sola, perché al suo fianco ci saranno anche le figlie Kelly e Phoebe, che l'avevano seguita nella trasferta a Parigi. E proprio questo gradito ritorno coinciderà con la crisi insanabile del matrimonio di Hope ...

Beautiful anticipazioni 17 maggio 2019 : Brooke in pena per Steffy : Brooke è felice che Hope e Liam siano tornati insieme ma è preoccupata per la scelta di Steffy di sposare Bill.

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019: Bill (Don Diamont) ha allestito una cameretta per Kelly nella sua villa, dove vuole che la bimba e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trasferiscano dopo il matrimonio. L’editore è determinato a stipulare le nozze quel giorno stesso, immediatamente, invitando la ragazza a non lasciarsi scoraggiare da Liam (Scott Clifton) e Ridge (Thorsten Kaye). Bill le dichiara ancora ...

Beautiful anticipazioni Americane : Zoe si infuria con Flo "...lascia che Hope si consoli con Thomas!" : La Buckingham origlia una conversazione tra Hope e Flo e si arrabbia con la complice per aver tentato di allontanare la Logan da Thomas.

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : nei prossimi mesi morirà un altro personaggio : Le puntate americane di Beautiful dei prossimi mesi saranno caratterizzate da grandi novità, destinate a sconvolgere le vite dei protagonisti della soap. Ad annunciarlo è niente meno che il produttore esecutivo Bradley Bell in una recente intervista rilasciata a Michael Fairman. In essa, il numero 1 di Beautiful ha incuriosito i telespettatori con alcuni spoiler davvero appetitosi, nei quali ha parlato di amori, rivelazioni ma anche di un nuovo ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE e la figlia - la verità può aspettare? : Chi segue le nostre anticipazioni americane sa che la narrazione di Beautiful, per quanto riguarda le puntate USA, è attualmente dominata dalla storyline sullo scambio di culle che ha visto Beth Spencer (la figlia di HOPE e Liam) essere creduta nata morta durante un parto prematuro, mentre in realtà la bambina è viva ed è stata adottata da un’inconsapevole Steffy, che le ha dato il nome di Phoebe. La vicenda è, attualmente, il filo ...

Beautiful anticipazioni 16 maggio 2019 : Bill e Steffy pronti a sposarsi : Bill vuole sposarsi immediatamente e fa trovare a Steffy l'abito da sposa già pronto. Tutto è pronto per le nozze che si celebreranno nel salone di Villa Spencer.

Beautiful/ Anticipazioni : Steffy e Bill - Liam e Hope - doppio matrimonio in arrivo : Beautiful Anticipazioni, novità in arrivo per Bill e Steffy, Liam e Hope: cambiano le coppie con un doppio matrimonio in arrivo.

Beautiful anticipazioni Americane : Shauna seduce Bill : Nelle puntate Americane della soap Bill è finalmente riuscito a superare la storia di Steffy ed è tornato da Katie. Ma la Logan non si fida e lo mette alla prova...

Beautiful - anticipazioni USA : BILL SPENCER - si riparla del suo grattacielo! : Nelle prossime puntate americane di Beautiful si tornerà a parlare di “Sky”, il grattacielo tanto desiderato da BILL SPENCER che, stando alle sue intenzioni, sarebbe dovuto sorgere nella stessa aerea che una volta ospitava l’edificio della Spectra Fashions. Il progetto edile era di quelli milionari: non solo sarebbe stato un simbolo del nome SPENCER, ma un investimento fruttuoso per gli affari ...

Beautiful anticipazioni 15 maggio 2019 : Ridge sconvolto dalle decisioni di Steffy : Liam rivela a Ridge che Steffy sposerà Bill e lo stilista corre da sua figlia. La ragazza gli dà conferma della sua orripilante scelta.

Beautiful - anticipazioni americane : Flo e Wyatt più vicini ma il segreto di Beth incombe : Le coppie vanno e vengono nelle trame di Beautiful e non c'è affatto da stupirsi davanti alla crisi in atto tra Sally e Wyatt nelle puntate americane. Sebbene la rossa e lo Spencer siano apparsi molto affiatati in passato, è bastato un piccolo segreto a fare arrabbiare il figlio di Quinn. Quest'ultimo, infatti, ha scoperto che la fidanzata inviava di nascosto dei messaggi a Thomas, tanto da essere a conoscenza delle mire del rampollo Forrester ...