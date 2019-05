Basket – Melli pensa al futuro | “ritorno in Italia? Mai dire mai NBA? Non ci penso”

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Nicolòparla del suo: possibile un ritorno in, mentre l’non rientra nei suoi pensieri Le Final 4 di Eurolega si avvicinano e Nicolòé pronto a dare il massimo per portare al trionfo il suo Fenerbahce. Il cestistano ha ancora la possibilità di giocare un anno con il club turco ma le voci sul suo possibile addio si rincorrono e il giocatore potrebbe addirittura ritornare in. Nienteinvece, in passato c’era stato qualche contatto ma adesso l’America non rientra nei suoi pensieri. Lo spiega lo stessoa la Rosea: “ritornare in? Maimai. Non mi precludo nulla. Ma ho ancora un anno in opzione con il Fenerbahce. Qui, come ho detto, mi trovo benissimo e gioco al top.? Non c’è nulla in piedi. Nessuna squadra mi ha invito al veteran camp. In passato ho avuto contatti più stretti, ma ho preferito ...