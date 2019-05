Baru-gongyang | l’armonia del cibo per il Buddismo

vanityfair

Comincia sempre con una preghiera per ringraziare la natura e i suoi doni, non prevede sprechi né carne perché rispetta gli animali e la vita, e termina con un'altra invocazione affinché nessuno possa patire la fame: è la cerimonia del, il rituale sacro con cui si mangia nei templi buddisti. Antichissimo, eppure così contemporaneo nei suoi principi, sarà possibile viverlo in prima persona a Torino con la monaca coreana Jeong Kwan. Considerata una delle più importanti ambasciatrici di questa tradizione millenaria, e protagonista anche di una puntata di ...