Barretta dietetica fai da te!

(Di venerdì 17 maggio 2019) Uno sgarro a tavola di tanto in tanto non può che far bene allo spirito e al corpo; ancora meglio se si riesce a coniugare l’amore per la buona tavola con ricette ineccepibili dal punto di vista dietetico. Vediamone alcune: Barrette dietetichefai da te! Un’idea per sostituire lae realizzare a casa, in pochi minuti, uno spuntino gustoso, veloce ed alternativo! Ingredienti: 50 G DI AVENA 25 G DI BURRO DI ARACHIDI 10 G DI MIELE 50 ML DI LATTE PARZIALMENTE SCREMATO 15 G DI PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE ALLA VANIGLIA Preparazione: In una tazza mescolare l’avena, il burro di arachidi ed il miele fino a realizzare un composto omogeneo. A questo punto aggiungere le proteine in polvere ed il latte e mescolare nuovamente il tutto; attendete qualche minuto in modo da permettere all’avena di assorbire il latte e preparatevi a gustare questo ottimo ...