Bari | arrestato l’ex patron Damiano Giancaspro | l’accusa

Bari - il pranzo non è di suo gradimento - alza le mani alla moglie : 30enne arrestato : I carabinieri della stazione di Castellana Grotte, nel barese, hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 30enne di nazionalità marocchina, che ieri, nel primo pomeriggio, si è reso protagonista di una brutale aggressione nei confronti della sua consorte. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il soggetto sarebbe andato in escandescenza perché il pranzo non era di suo gradimento. A questo punto, in preda ad una ...

Bari - perseguitava un anziano 90enne : arrestato un 51enne : Un'altra brutta storia di violenza a danno di un anziano arriva questa volta da Bari, in Puglia, dove nelle scorse ore la Polizia ha arrestato un uomo di 51 anni accusato di aver perseguitato un anziano di 90 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale, il soggetto, ormai da tempo, sottoponeva a minacce e vessazioni la vittima. In particolare l'aggressore avrebbe tentato un furto all'interno della sua abitazione, nella quale pare si sia ...

Bari - ragazza picchiata - rapinata e palpeggiata in un treno : arrestato 36enne : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri sera su un treno Intercity che proveniva da Bologna ed era diretto a Bari. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, proprio nei pressi della stazione molfettese, una 26enne sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto. L'uomo, un 36enne successivamente arrestato dai Carabinieri, avrebbe preso a pugni e calci la giovane, rapinandola del suo borsellino. All'interno vi erano custodite ...

Nasconde di avere Aids e fa sesso non protetto/ Bari - arrestato uomo Hiv-positivo : Bari, uomo Hiv-positivo Nasconde di avere Aids e fa sesso non protetto con un'amica: arrestato con l'accusa di tentate lesioni gravissime

Bari - positivo al virus dell'Hiv ha rapporti non protetti con amica : arrestato un uomo : È una vicenda davvero assurda quella che arriva dalla Puglia, e precisamente da Bari, dove la Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di origini abruzzesi, le cui generalità non sono state diffuse. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazione, il soggetto in questione, pur essendo consapevole di essere sieropositivo, ha deciso di avere un rapporto intimo non protetto con una sua amica, ...

Bari - fa sesso non protetto con una donna e dopo le dice di essere sieropositivo : arrestato per lesioni gravissime : Aveva avuto un rapporto sessuale non protetto con una donna e solo successivamente l’aveva informata di essere sieropositivo. Per questo un uomo abruzzese è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia di Bari, sulla base di un provvedimento emesso dalla procura guidata da Giuseppe Volpe, con l’accusa di lesioni gravissime. La vicenda è emersa quando la ragazza si è presentata in preda al panico al Policlinico del capoluogo ...

"Sesso non protetto senza avvisare la partner di avere l'Aids" - a Bari arrestato sieropositivo : L'uomo originario dell'Abruzzo è accusato di lesioni gravissime. Nonostante la consapevolezza della sua malattia aveva deciso di non informarla del suo stato e dei rischi ai quali la donna era esposta