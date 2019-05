Banda del buco sfonda il muro della scuola per rapinare l' ufficio postale

Piazza San Carlo - condanne a 10 anni per la Banda dello spray : Arrivano le condanne per il caos in Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017 che provocò due vittime. Quattro giovani cosiddetta della banda dello spray urticante sono stati ritenuti colpevoli di omicidio preterintenzionale.Secondo l’accusa i ragazzi, tutti di origine marocchina, hanno scatenato il panico in Piazza San Carlo a scopo di rapina durante al finale di Champions League Juventus-Real Madrid proiettata su un maxi schermo.Nel fuggi ...

Genova - insegue il ladro del negozio ma sBanda con la moto e finisce contro un blocco di cemento : morto a 25 anni : Quando ha sentito gridare al ladro, è salito sulla sua moto e si è messo all’inseguimento. Ma dopo poche decine di metri ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un blocco di cemento. E’ così che Andrea Corsini, un meccanico di 25 anni, ha perso la vita ieri, nel tardo pomeriggio, in via Rivarolo a Genova. Il giovane, secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia municipale e dalla polizia, aveva visto fuggire da un ...

M5s - la Banda di Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Uomo disperato - roba da Corea del Nord" : La tensione tra M5s e Lega resta alta, anzi altissima. Dopo lo scontro su Armando Siri, l'ultimo capitolo è il decreto sicurezza-bis annunciato da Matteo Salvini. Un testo composto da dodici articoli con cui, tra le altre cose, il Carroccio mira a depotenziare grillini e Danilo Toninelli in tema di

Carabinieri sgominano Banda della droga : ORISTANO, 7 MAG - C'è anche un carabiniere tra le 14 persone arrestate dai militari della Compagnia di Oristano con accuse che, a vario titolo, vanno dalla coltivazione, produzione, detenzione ai fini ...

Forte dei Marmi - auto di lusso sBanda e finisce nella piscina dell’hotel : Un'auto di lusso - una Cadillac - ha sbandato uscendo di strada e distruggendo il muretto di recinzione di un albergo a Forte dei Marmi. L'auto è così finita nella piscina dell'hotel, dove è stata ritrovata questa mattina. Non si hanno notizie del conducente dell'auto e di altre persone che potevano essere a bordo al momento dell'incidente.

Brugherio : sgominata la Banda dei ladri d'auto con il trucco della calamita : Quattro arresti a Brugherio: era la banda specializzata nello sfilare dalle tasche le chiavi delle auto grazie a una calamita. Il trucco è semplice: il ladro accosta una calamita alla giacca della ...

Raid della Banda del buco nel Napoletano : distrutte le pareti di una scuola di danza per il furto in una pizzeria : Sventrano le pareti di una scuola di danza per tentare di fare irruzione in una confinante pizzeria e in un centro di scommesse sportive di via Vallesana, al confine tra Marano e Chiaiano. I ladri ...

Google Stadia : per Phil Harrison non ci saranno problemi con la velocità della Banda larga : ... una porzione significativa di giocatori è rimasta scettica per via della velocità della banda larga attualmente disponibile in alcuni paesi del mondo. Come riporta WCCFtech , Phil Harrison , ...

Google Stadia : per Phil Harrison non ci saranno problemi con la velocità della Banda larga : In seguito all'annuncio di Google Stadia, il servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View in arrivo quest'anno, una porzione significativa di giocatori è rimasta scettica per via della velocità della banda larga attualmente disponibile in alcuni paesi del mondo.Come riporta WCCFtech, Phil Harrison, vicepresidente di Google, di recente ha ribadito che la qualità delle connessioni sarà più che sufficiente nei mercati in cui verrà lanciato ...

Nei mercati di Torino si danza sulle note della 'marching band' Bandakadabra : Si è esibita per i mercati di Torino la marching band Bandakadabra. Tra suoni rocksteady, balkan e swing, i musicisti hanno accompagnato le evoluzioni dei ballerini di lindy hop. Il live itinerante è ...