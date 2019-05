Bancarotta | arrestato Mino Giancaspro | l' ex patron del Bari in carcere | indagato il

Bancarotta - arrestato Mino Giancaspro : l'ex patron del Bari in carcere - altri 4 ai domiciliari : L'indagine coordinata dalla Procura di Trani costituisce uno stralcio dell'inchiesta sul crac dell'azienda Ciccolella di Molfetta

Bancarotta e autoriciclaggio - arrestato sindaco di Maierà (Cosenza). Sequestrati beni per 1 - 5 milioni : Il sindaco di Maierà, piccolo comune dell’alto Tirreno cosentino, Giacomo De Marco – espressione di una lista civica – e il figlio Gino, sono stati arrestati dai finanzieri della Tenenza di Scalea, per Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. L’inchiesta “Affari di famiglia”, coordinata dalla Procura di Paola, ha portato anche al sequestro di beni per 1,5 milioni di euro ed ha riguardato l’attività di due società, una ...

