ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Bancarotta, riciclaggio, auto-riciclaggio, peculato e abuso d’ufficio in concorso con pubblici ufficiali. Sono pesantissime le accuse per le quali la Guardia di finanza ha arrestato l’exdelCalcio,Damiano, e, ritenute suoi prestanome. L’ex numero uno del club biancorosso è in carcere, mentre leraggiunte dalla misura cautelare sono agli arresti domiciliari. L’indagine, coordinata dalla procura di Trani, costituisce uno stralcio dell’inchiesta sul crac dell’azienda Ciccolella di Molfetta.è indagato nella sua qualità di amministratore di alcune società attraverso le quali avrebbe cercato di entrare in affari con la pubblica amministrazione e non in veste di ex proprietario delCalcio, che non sarebbe coinvolto in questa vicenda. Oltre ai cinque destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, ...

Noovyis : Un nuovo post (“Bancarotta”, arrestati l’ex patron del Bari Cosmo Giancaspro e altre 4 persone) è stato pubblicato… - PugliaStream : Bancarotta fraudolenta e simulazione di reato: arrestati due imprenditori - margheriitaa_ : Vi rendete conto che, mese dopo mese, sempre più esponenti politici leghisti vengono arrestati per corruzione/banca… -