Ballando con le stelle | è nata la figlia di Marcello Nuzio

Nunzia De Girolamo su Ballando con le stelle : “Ho già vinto” : Ballando con le stelle 2019, Nunzia De Girolamo rompe il silenzio: “Penso di aver già vinto…” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sul settimanale Spy e ripresa da TvBlog Nunzia De Girolamo, una delle concorrenti di Ballando con le stelle 14 che sicuramente sta facendo più discutere, assieme al suo maestro di ballo Raimondo Todaro, per via degli accesi scontri avvenuti ultimamente in diretta (e non) con la ...

Ballando con le stelle - Lasse Matberg : “Ho avuto strane proposte” : Lasse Matberg di Ballando con le stelle confessa: “Ho ricevuto proposte osé…!” Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv Lasse Matberg, concorrente di Ballando con le stelle 2019, meglio conosciuto come “vichingo”. Nell’intervista in questione il militare norvegese, che nello show di Milly Carlucci balla con Sara Di Vaira, ha parlato del suo passato, svelando però anche ...

Nunzia De Girolamo : "Ho partecipato a Ballando con le stelle perché avevo bisogno di leggerezza. Dalla giuria critiche inutili" : Si dice "Ci ha messo la faccia" e lei lo ha fatto senza vergogna. Nunzia de Girolamo, dai banchi della politica alla pista di Ballando con le stelle è una delle concorrenti più discusse di questa edizione.Una scelta che ha fatto parlare già prima della partenza del programma condotto da Milly Carlucci, un'esperienza raccontata in un'intervista concessa al settimanale Spy nella quale l'ex Ministro delle politiche agricole alimentari e ...

Ballando con le Stelle - Manuela Arcuri contro Ettore Bassi : “Mi vuole cacciare” : Fa discutere la scelta fatta nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle da Ettore Bassi che aveva deciso di sfidare nello spareggio finale la collega Manuela Arcuri. L’attrice è stata ospite di Caterina Balivo nell’ultima puntata di Vieni da Me e, parlando della sua esperienza nel dance-show di Milly Carlucci, ha rivelato di esser rimasta molto male per questa cosa visto il loro trascorso professionale: “Abbiamo lavorato insieme ...

Ballando con le stelle - a Vieni da me Manuela Arcuri contro Ettore Bassi : sbranato in tre parole : La scelta fatta da Ettore Bassi nell’ultima puntata di Ballando con le stelle fa discutere. L’attore ha deciso di sfidare la collega Manuela Arcuri allo spareggio finale. Manuela Arcuri è stata ospite a Vieni da me per parlare della sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, al centro dello spa

Vieni da me - Fabio Canino attacca Nunzia De Girolamo : "Molto furba" - l'ultimo caso a Ballando con le Stelle : Anche a Vieni da me di Caterina Balivo si discute di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. La conduttrice lo fa con Fabio Canino, che era presente in studio lo scorso sabato durante la lite tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli, uno scontro con

Fabio Canino a Vieni da me/ 'Grazie a Ballando con le stelle ho pagato il mutuo' : Fabio Canino si racconta alla cassettiera di Vieni da me svelando i retroscena del suo ruolo di giudice di Ballando con le stelle.

Fabio Canino a Vieni da me : rapporto con la Parietti dopo la lite a Ballando : Il giudice di Ballando con le stelle, Fabio Canino, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me Il programma danzante di Rai1, Ballando con le stelle, sta facendo discutere molto. Se al centro delle polemiche solo qualche giorno fa c’era Suor Cristina, sabato scorso la lite tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli ha […] L'articolo Fabio Canino a Vieni da me: rapporto con la Parietti dopo la lite a Ballando proviene da Gossip e ...

Ballando con le stelle - Milena Vukotic sfida Suor Cristina : Appuntamento eccezionalmente venerdì 24 maggio in prima serata su Rai Uno. Ecco le anticipazioni dello show di danza...

Suor Cristina a "Ballando con le Stelle" : sfida con Milena Vukotic - : Sandra Rondini Ospite de "La Vita in Diretta", Suor Cristina si è vista recapitare una busta misteriosa con i nomi dei suoi sfidanti nella nuova puntata di "Ballando con le Stelle": Milena Vukotic e Simone De Pasquale. Contenta di partecipare allo show, la Suora ha però escluso di darsi al ballo in futuro, preferendo tornare a cantare L'agguerritissima Suor Cristina, che con la sua grinta incuterebbe timore persino alla scatenata ...

Suor Cristina - confessione su Ballando con le stelle : “Troppi dolori” : Ballando: Suor Cristina confessa i motivi per cui deciderebbe di non partecipare Suor Cristina è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini nella puntata de La vita in diretta di oggi, in onda martedì 14 maggio. La religiosa e artista poliedrica, attualmente è impegnata come concorrente a Ballando con le stelle. Intervistata dai due conduttori […] L'articolo Suor Cristina, confessione su Ballando con le stelle: “Troppi ...

Ballando con le stelle - indiscreto su Suor Cristina : chi sfiderà nello studio di Milly Carlucci : Svelata in anteprima a La Vita in Diretta la sfida clou della prossima puntata di Ballando con le stelle, che andrà in onda eccezionalmente venerdì 24 maggio: Suor Cristina, affiancata dal maestro Stefano Oradei, dovrà vedersela con Milena Vukotic, in gara con Simone De Pasquale. Durante la trasmis

Ballando con le stelle : Carolyn Smith rompe il silenzio sui concorrenti : Carolyn Smith parla di alcuni concorrenti di Ballando con le stelle 2019 Ha commentato alcuni dei concorrenti in gara a Ballando con le stelle 14, rilasciando un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Carolyn Smith, non nascondendo di avere una preferenza per Dani Osvaldo! Su di lui Carolyn Smith ha infatti dichiarato: E’ il più sexy! Quando balla si diverte, ma si impegna molto. Anche se dice di non ...

Dani è davvero il più sexy! Carolyn Smith dà i voti ai concorrenti di Ballando con le stelle : Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, dà i voti agli uomini del talent: "Dani è davvero il più sexy, ha il ritmo nel sangue. Quando balla si diverte ma si impegna anche molto perché, sebbene dica di non sopportare molto la disciplina, è comunque un ex sportivo. Non è solo sexy, è anche bravo, su questo non ci piove".