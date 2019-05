Aumenta l’inquinamento? E’ colpa degli assorbenti E delle donne che li usano

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) E’ di qualche giorno fa la notizia che la Camera ha respinto la mozione che proponeva di abbassare la tassa suglidal 22 al 10 per cento. E le discussioni in merito non si sono fatte attendere, soprattutto dopo le dichiarazioni del deputato pentastellato Francesco d’Uva, ritenute da più parti inappropriate per un uomo politico. “Noi siamo per l’ambiente, come sapete, non sosteniamo quelli usa e getta. C’è la coppetta, c’è il pannolino lavabile, come quello per i bambini, ci sonopossibilità”. La conduttrice della trasmissione Omnibus di La7, Gaia Tortora, alla quale d’Uva ha rilasciato queste dichiarazioni, ha ribattuto: “No guardi, il 22% è su un prodotto di consumo, non su un bene di lusso” e il grillino ha replicato: “Allora poi non ci lamentiamo che l’effetto serra eno”. Dunque, per il buon d’Uva, ...

albertarelli : Poi lamentiamoci che l'inquinamento aumenta... Il mio allegro 'vaffanculo' odierno va alle donne che hanno votato q… - dartowojtyla : RT @albanimrc: “Poi lamentiamoci che l’inquinamento aumenta, che l’effetto serra...” - anni a studiare e discutere su inquinamento e clima… - tufotufino : @piccolotempo @TopaM79 Va beh, qui sono stati Ridicoli, l'inquinamento provocato dagli assorbenti! È LA GOCCIA che… -