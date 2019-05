Attentati in Sri Lanka | il grazie del miliardario danese che ha perso tre figli

In Sri Lanka ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli Attentati : In Sri Lanka oggi ci sono state le prime messe cattoliche dal giorno degli attentati di Pasqua, in cui 359 persone erano morte in attentati contro chiese cattoliche e alberghi di lusso rivendicati dallo Stato Islamico. A Colombo, la capitale del

Sri Lanka - prima messe dopo Attentati : 11.42 La chiesa cattolica in Sri Lanka ha tenuto la prima messa domenicale regolare dopo gli attentati suicidi del giorno di Pasqua contro chiese e alberghi, che hanno ucciso oltre 250 persone. Forze dell'ordine armate di fucili d'assalto pattugliano le strade che portano alle chiese e sono di guardia fuori dagli edifici. Chi entra deve mostrare documenti d'identità ed è perquisito. Il giorno di Pasqua, 7 attentatori suicidi hanno colpito 2 ...

La crisi del turismo in Sri Lanka dopo gli Attentati di Pasqua : Molte prenotazioni sono state cancellate e si stima che il settore turistico possa perdere 1,5 miliardi di dollari, con danni per tutta l'economia del paese

Sri Lanka : Comunità tamil Palermo prega per morti Attentati : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Il Tempio induista della Comunità tamil Sri Mutthu Vinayagar di Palermo ha organizzato un momento di preghiera per ricordare i morti negli attentati in Sri Lanka. Hanno partecipato diversi sacerdoti ed esponenti della chiesa Cattolica palermitana i quali hanno espresso

Lo Sri Lanka ha riaperto i social network dopo gli Attentati terroristici di Pasqua : Lo Sri Lanka ha riaperto i social network che erano stati resi irraggiungibili dopo gli attentati terroristici di Pasqua, in cui sono morte 253 persone. Subito dopo gli attacchi contro tre chiese e tre alberghi nella capitale del paese, Colombo, e

SriLankan Airlines ha registrato il 10 per cento di cancellazioni di voli in più - dopo gli Attentati di Pasqua : Il CEO di SriLankan Airlines, la compagnia aerea di bandiera srilankese, ha detto che la società ha registrato un 10 per cento di cancellazioni in più sui propri voli nella scorsa settimana, e di aspettarsi che la percentuale salga ancora. Kishu Gomes,

Attentati di Pasqua - il presidente dello Sri Lanka vieta il niqab : Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha annunciato il divieto di indossare veli islamici come il niqab, che coprono completamente il volto, in nome della "sicurezza nazionale". La ...

Blitz Attentati Sri Lanka - 15 persone sono morte tra 6 sei bambini : 15 persone, compresi 6 bambini, sono morte in un'operazione delle forze di sicurezza dello Sri Lanka nelle indagini dopo le stragi di Pasqua. Le forze di sicurezza hanno fatto un Blitz alla ricerca di estremisti: dalla casa hanno sparato e tre kamikaze si sono fatti esplodere. Nessun ferito tra le forze di polizia e i soldati che hanno condotto l'operazione.I tre uomini si sono fatti esplodere, uccidendo anche tre donne e sei bambini all'interno ...

Attentati Sri Lanka - blitz forze di sicurezza in covo : 15 morti - : I soldati stavano facendo irruzione in quella che ritengono una "casa sicura" jihadista nell'est del Paese, quando dall'interno hanno iniziato a sparare e 3 kamikaze si sono fatti esplodere uccidendo ...

Sri Lanka - il presidente annuncia la morte dello stratega degli Attentati di Pasqua : La caccia allo stratega degli attentati di Pasqua a Colombo , nello Sri Lanka, è finita. Il predicatore musulmano Zahran Hashim è morto. Il presidente srilankese Maithripala Sirisena ha annunciato che ...

Sri Lanka - gli Attentati alle chiese sono un attacco alla vera unità nazionale : di Riccardo Cristiano* Quello del 21 aprile, quest’anno, è stato il giorno di Pasqua per tutti i cristiani che seguono il calendario gregoriano, anche nello Sri Lanka ovviamente. Ma, dal 2009, cioè esattamente da dieci anni, il 21 aprile in quel martoriato Paese è anche il giorno in cui si ricorda la più sanguinosa strage di Tigri (e forse di civili) tamil – l’etnia di religione indù le cui Tigri per anni hanno combattuto per separarsi, ...

Sri Lanka - governo rivede al ribasso il numero delle vittime degli Attentati di Pasqua : “Sono circa 253 e non 359” : Il ministero della Salute dello Sri Lanka rivede, ma al ribasso, il numero delle vittime degli attentati multipli di Pasqua che hanno colpito il Paese. Sarebbero “circa 253” e non almeno 359 le vittime delle esplosioni che hanno colpito degli edifici sacri e alcuni hotel. Un calo di 100 morti che, come riferisce la Bbc, sarebbe frutto di un errore di calcolo ammesso dallo stesso ministero. Intanto, le autorità che stanno indagando ...

I morti negli Attentati in Sri Lanka sono 253 - non 359 : Il governo srilankese ha rivisto al ribasso il bilancio, attribuendo l'errore alle difficoltà a identificare i resti delle persone uccise