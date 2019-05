Atletica | Coppa Europa marcia 2019 | Palmisano per il bis | Giorgi debutta sui 50 km | Stano

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ladiandrà in scena domenica 19 maggio ad Alytus, la principale città della Lituania meridionale: in programma le gare su 20 km e 50 km per entrambi i sessi oltre alle 10 km per gli under 20, al via ben 256 atleti provenienti da 29 Nazioni che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. L’Italia sarà presente con 22 azzurri a due anni di distanza dagli eccellenti risultati ottenuti a Podebrady quando Antonellasi impose nella 20 km e Michele Antonelli fu terzo nella 50 km. C’è grande attesa per il debutto di Eleonorasulla massima distanza, tappa importantissima per la brianzola verso i Mondiali di Doha: in questa stagione la 29enne ha avuto degli ottimi riscontri sui 35 km (2h45:21 a gennaio) e sui 20 km (1h27:46 il mese scorso, miglior crono personale degli ultimi quattro anni), ora cercherà il colpaccio. La grande favorita ...

