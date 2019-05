calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) A 180 minuti dalla fine del campionato, restano ancora due importanti verdetti da emettere: l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League e quello per rimanere in Serie A. Nella corsa Champions, impegni agevoli sulla carta per, mentre per l’– reduce dal ko in Coppa Italia – c’è la. La squadra di Gasperini deve difendere il quarto posto e in questa stagione più di una volta ha messo in difficoltà i bianconeri, la vittoria allo Stadium però non sarà una passeggiata. Anche se ormai la Juve non ha più nulla da chiedere al campionato, difficile che voglia congedarsi dal proprio pubblico con una sconfitta e infatti i bianconeri sono favoriti nelle quote di Sisal Matchpoint, a 2.40, la vittoria dell’che potrebbe valere la Champions è a 3.20, il pareggio si gioca a 3.10. Anche gli scommettitori si schierano con i bianconeri, il 51% ha ...

PressGiochi : Atalanta sfavorita con la Juventus, Milan e Roma si avvicinano: - Jammasrl : Atalanta sfavorita con la Juventus, Milan e Roma si avvicinano. Empoli, i 3 punti salvezza a 2.40 su Sisal Matchpoi… -