Ascolti tv | vince Il Commissario Montalbano | All together now debutta con 3 1 milioni

Ascolti Tv 16 maggio 2019 : Montalbano vince - All Together Now parte bene : Montalbano contro All Together Now: gli Ascolti di giovedì 16 maggio 2019 Il commissario Montalbano trionfa sempre. Anche ieri 16 maggio 2019, ha vinto la gara degli Ascolti. Il capitolo “L’età del dubbio” ha registrato un altro successo per la Rai, che può portare a casa l’ennesima vittoria: la replica ha raggiunto la bellezza di […] L'articolo Ascolti Tv 16 maggio 2019: Montalbano vince, All Together Now parte ...

Ascolti tv - Sei mai stata sulla luna? vince il prime time con 2.8 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 14 maggio con il film Sei mai stata sulla luna? che ha totalizzato 2.864.000 telespettatori e uno share del 12,7%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra Rai2 e Canale 5 per il secondo gradino del podio: il programma The Voice of Italy, trasmesso dalla seconda rete di viale Mazzini, è stato seguito da 2.292.000 telespettatori (share 11,22%) mentre il film in onda su Canale 5 Pelè ha ottenuto 2.296.000 ...

Ascolti tv - record per Barbara d'Urso con la Prati ma non basta : vince la Coppa Italia su Rai1 : Sette milioni di telespettatori per la partita Lazio-Atalanta, a molta distanza Live anche se i numeri continuano a crescere

Ascolti TV | Social Auditel 14 maggio 2019 : La Rai stravince sui social con The Voice e l’Eurovision : social Auditel 14 maggio 2019: The Voice supera i 100.000 Tweet, l'Eurovision raggiunge il mezzo milione. Serata a tema musicale nel Trend Topic italiano. La Rai prende il controllo totale con The Voice e la semifinale di Eurovision in chiaro su Rai 4. Nello specifico il talent di Simona Ventura ha ...

Ascolti tv - Che tempo che fa vince con oltre 3.5 milioni di telespettatori : Rai1 grazie a Che tempo Che Fa si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 12 maggio. Il programma di Fabio Fazio ha ottenuto infatti 3.595.000 telespettatori e il 15,03%. Ascolti tv prime time Canale 5 con la serie tv New Amsterdam ha totalizzato 2.061.000 telespettatori con il 9,88%, mentre Italia 1 ha conquistato il terzo gradino del podio con Le Iene Show, visto da 1.992.000 telespettatori pari al 12,32% di share.

Ascolti - vince Amici - 4 milioni per Ballando : E’ andata ad Amici di Maria De Filippi la sfida degli Ascolti del sabato sera: la scuola di talenti di Canale 5 ha raccolto ieri una media di 4 milioni 136mila spettatori pari al 23.13% di share. Ballando con le stelle conferma, comunque, il gradimento del suo pubblico: lo show condotto da Milly Carlucci ha ottenuto un seguito di 3 milioni 803mila spettatori e del 22.1%. Ballando… tutti in pista, il segmento in onda alle 20.44, ha ...

Ciao Darwin continua a vincere con gli Ascolti - Bonolis : 'Non sarò un vecchio della tv' : L'ottava puntata di Ciao Darwin andata in onda venerdì 10 maggio su Canale 5 ha vinto la gara degli ascolti contro tutti gli altri programmi della fascia serale, ha totalizzato infatti 4.135.000 telespettatori e un share pari a 22,4% mentre la Corrida di Carlo Conti su Rai 1 è stata seguita da 3.673.000 telespettatori con il 17,4%. Negli altri canali Rai, 'Captain America-The Winter soldier' trasmesso da Rai 2 ha ottenuto 1.091.000 ...

Ascolti - Amici di Maria De Filippi vince la sfida contro Ballando con le stelle : i dati di sabato 11 maggio : Amici di Maria De Filippi vince la sfida degli Ascolti di sabato 11 maggio, nonostante l'ottimo risultato di Ballando con le stelle su Raiuno. Il talent su Canale 5 poteva contare sulla presenza di un ospite d'eccezione come Raffaella Carrà, riuscendo così a registrare il 23,14% di share, pari a 4.1

Ascolti TV | Martedì 7 maggio 2019. Basta l’11.6% al film di Rai1 per vincere - The Voice 10.5% (2 - 2 mln) - Le Iene 10.5% (1 - 7 mln). Il Segreto 7.2% (1 - 8 mln) - Floris 7.2% (1 - 5 mln) : The Voice: Gigi D'Alessio Nella serata di ieri, Martedì 7 maggio 2019, su Rai1 il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, al posto della fiction L’Aquila – Grandi Speranze, ha conquistato 2.712.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.29 a 0.00 – la terza ...

Ascolti tv - la replica del Commissario Montalbano stravince sul Grande Fratello : Ascolti tv, Prime time Il Commissario Montalbano con una puntata andata in onda la prima volta nel 2005 e più e più volte andata in replica riesce comunque a vincere gli Ascolti. L’episodio trasmesso su Rai1 della fiction con Luca Zingaretti dal titolo Par Condicio ha ottenuto 5.609.000 spettatori e il 23.3% di share. Risultato di fronte la quale nulla ha potuto il Grande Fratello, che su Canale 5 ha registrato 3.233.000 spettatori e il ...