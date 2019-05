Ascolti Michelle Hunziker | All Together Now insidiato da Montalbano

lanostratv

(Di venerdì 17 maggio 2019) AllNow,di ieri:debutta a quasi il 18% È partita ieri sera, giovedì 16 maggio, la nuova trasmissione di Canale 5 AllNow, condotto dae con la regia di Roberto Cenci. Per il game show musicale glisono stati questi: 3.190.000 telespettatori e il 17.82% di share. Un debutto sotto le aspettative per il programma, anche perché lo scorso anno la stessadebuttò con 1 milione e 6 punti percentuali in più con Vuoi Scommettere? Certo, anche se in replica, la concorrenza de Il Commissarioè stata fortissima, tant’è che la fiction di Rai1 con protagonista Luca Zingaretti ha stravinto la serata, dimostrando se mai ce ne fosse ancora bisogno tutta la sua forza. Un vero colosso. Ma come proseguiranno glidi questo nuovo show leggero e divertente? Mancano ancora 5 puntate: crollerà, si manterrà ...

