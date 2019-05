Anticipazioni Uomini e donne | ritorno alle origini con scelte davanti al pubblico RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) La stagione 2018-19 del Trono Classico dista per concludersi ma ancora mancano i verdetti relativi ai tre tronisti. Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta si apprestano a compiere la loro scelta che, a differenza di quanto accaduto a fine febbraio e inizio marzo, non avverrà in un castello medievale. Non solo: anche le puntate serali, dedicatedecisioni finali, non andranno in onda e si torneràvecchie gradite abitudini. A riportare l'indiscrezione è il portale Il Vicolo delle News, secondo il quale i tronisti faranno il nome del loro corteggiatore o corteggiatrice preferito in studio, come accaduto in passato. Ilavrà così modo di emozionarsi in prima personaa tale novità e di seguirla nel pomeriggio di Canale 5, nel tradizionale orario in cui il dating show va in onda da anni.: trein una ...

