Antibiotico-resistenza | dalla ricerca italiana ecco un nuovo antibiotico

Come lavare correttamente le mani : 5 regole per prevenire infezioni ed Antibiotico-resistenza : “Il lavaggio corretto delle mani è il sistema più semplice per ridurre la diffusione di molte infezioni. Può così favorire la prevenzione di malattie respiratorie e gastro-intestinali e, quindi, limitare l’antibiotico resistenza”: è quanto ricorda la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle mani che si celebra oggi in Italia con il convegno “L’igiene delle mani: strumento per la ...

Antibiotico-resistenza - grave infezione curata con tre virus killer di batteri : Un cocktail di tre virus killer di batteri e innocui per gli uomini – i cosiddetti ‘batteriofagi’ – è stato usato con successo su una paziente per curare un’infezione antibiotico-resistente potenzialmente fatale, causata da un micobatterio (parente del patogeno della tubercolosi). Il successo si deve al team di Graham Hatfull, del Howard Hughes Medical Institute (HHMI) e docente della University of Pittsburgh e ha ...

Antibiotico resistenza - milioni di morti se non si corre ai ripari : l'allarme Onu : L'ultimo rapporto Onu per la salute contiene un avvertimento allarmante inerente la resistenza antimicrobica. L'Antibiotico resistenza è definita come "una della più gravi minacce per la nostra specie" ed il Gruppo di coordinamento che ne fornisce i dati, l'Iacg, avvisa le Nazioni che obbligatorio frenarne la diffusione. A farne le spese sono più di 100 anni di progressi nel campo della Medicina e della Biologia e se non invertiamo la rotta ...