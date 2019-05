Andrea Dovizioso MotoGP GP Francia 2019 | “Le sensazioni sono buone ma dobbiamo lavorare

Andrea Dovizioso MotoGP GP Francia 2019 : “Siamo in lotta per il titolo - ma dobbiamo migliorare ancora” : E dopo Jerez de la Frontera (Spagna) è la volta di Le Mans (Francia). Il Circus del Motomondiale dall’Andalusia si sposta dunque in terra transalpina, su parte di un tracciato che ha fatto e fa la storia. Ci si riferisce alla celebre 24 Ore ovviamente. Senza però divagare in discorsi riguardanti altre categorie, il quinto round iridato di MotoGP è accompagnato da una domanda che ci siamo posti con una certa ricorrenza nelle ultime ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso - ora è tempo di attaccare. Ducati remissiva nelle ultime gare - occorre un cambio di ritmo per impensierire Marquez : Nonostante la vittoria nell’esordio stagionale in Qatar e il distacco attuale di soli tre punti da Marc Marquez, il Mondiale 2019 di Andrea Dovizioso può e deve prendere al più presto una piega differente se il forlivese vuole mantenere accese le speranze di tornare a diventare campione del mondo, a quindici anni di distanza dal suo unico successo targato 2004, in 125cc. Il podio argentino e il regalo di Marc ad Austin hanno parzialmente ...

MotoGP - GP Francia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Le Mans. Il forlivese a secco di vittorie nella classe regina : E dopo Jerez de la Frontera (Spagna) è la volta di Le Mans (Francia). Il Circus del Motomondiale dall’Andalusia si sposta dunque in terra transalpina, su parte di un tracciato che ha fatto e fa la storia. Ci si riferisce alla celebre 24 Ore ovviamente. Senza però divagare in discorsi riguardanti altre categorie, il quinto round iridato di MotoGP è accompagnato da una domanda che ci siamo posti con una certa ricorrenza nelle ultime ...

MotoGP - GP Francia 2019 : riparte la corsa a Marc Marquez. Serve una svolta per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi : Si chiama Gran Premio di Francia di MotoGP, ma si potrebbe rinominare Festival spagnolo. Per quale motivo? Nelle ultime 10 edizioni, infatti, ben nove se le sono aggiudicate piloti iberici, le ultime otto consecutive. Nemmeno da dire che un anno fa il successo andò a Marc Marquez, che iniziò a cambiare definitivamente Marcia verso il suo quinto titolo iridato nelle ultime sei annate della classe regina. Il pilota della Honda, tuttavia, non vede ...

Motori - Andrea Dovizioso correrà con l’Audi a Misano nel Campionato DTM : Andrea Dovizioso per due giorni metterà da parte la sua Ducati per dedicarsi al mondo delle quattro ruote: il pilota forlivese ha ricevuto una wild card per partecipare al Campionato DTM a bordo dell’Audi RS 5 DTM in sostituzione di Pietro Fittipaldi nella prova di Misano, che si terrà l’8 ed il 9 giugno. Il centauro italiano non vede l’ora di intraprendere questa nuova esperienza: “Amo le auto e mi sento fortunato ad ...

MotoGP - Andrea Dovizioso Wild Card nella tappa di Misano del DTM con Audi : È una splendida notizia per il DTM e per il mondo delle corse in generale'. Andrea Dovizioso ha poi aggiunto: 'Amo le auto e mi sento fortunato ad avere questa opportunità di gareggiare con la Audi ...

Dalla MotoGp al DTM - nuova sfida per Andrea Dovizioso : il pilota della Ducati passa alle… quattro ruote : Il pilota della Ducati parteciperà al round del Campionato DTM a Misano (8-9 giugno) al volante di un’Audi RS 5 Un pilota MotoGp sarà l’ospite d’eccezione con Audi Sport nel Campionato DTM: per un fine settimana, la stella del motociclismo Andrea Dovizioso (33 anni) lascerà la sua Ducati Desmosedici Gp per salire nell’abitacolo di una Audi RS 5 DTM. Il vice-campione MotoGp 2017 e 2018 parteciperà alle due gare del ...

Andrea Dovizioso non si dà pace - : Dopo aver analizzato con amarezza, ma anche lucidità, il quarto posto del Gp di Spagna, Andrea Dovizioso non sembra avere ritrovato l'umore giusto neppure nel day after, quello dei test svoltisi ...

Andrea Dovizioso MotoGP - Test Jerez 2019 : “Oggi ho lavorato su assetti estremi - la nostra base è buona ma non basta” : Anche Andrea Dovizioso e la Ducati hanno preso parte oggi alla giornata di Test riservata alla MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera: il forlivese non ha provato grandi novità, ma si è potuto concentrare su diversi assetti. Dopo il quarto posto di ieri e la vittoria di Marquez, l’italiano non può perdere altro terreno dall’iberico. Così Andrea Dovizioso all’ANSA: “Oggi ho lavorato su assetti estremi e rivedendo la ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - così il Mondiale non si vince. Tre gare su quattro in difesa - prestazioni lontane da Marquez : Marc Marquez 70 punti, Alex Rins 69 punti, Andrea Dovizioso 67 punti e Valentino Rossi 61 punti: è questa la situazione in classifica generale al termine del quarto GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Come da pronostico, Marquez ha centrato il bersaglio grosso a Jerez de la Frontera (Spagna), incamerando 25 punti e dimostrando che quando tutto funziona e non ci sono imprevisti tecnici sulla sua Honda lui vince, anzi domina. Un successo che cancella ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una gara da bene ma non benissimo - volevo il podio” : “bene ma non benissimo”. Questo è il riassunto del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può definirsi soddisfatto del suo quarto posto nella gara di Jerez de la Frontera, ed i motivi li spiega ai microfoni di Sky Sport. “volevo il podio – esordisce – Peccato non essere stato in grado di centrare il terzo posto. La gara è stata veloce sin da subito e non mi ha ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

Andrea Dovizioso pregusta la rimonta - : Partito con il freno a mano tirato al punto da dichiarare di accontentarsi di entrare tra i primi dieci, Andrea Dovizioso non può che essere soddisfatto per il quarto tempo fatto registrare nelle ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà decisiva la scelta delle gomme ma per la vittoria non c’è solo Marquez” : Andrea Dovizioso ha ottenuto un buon quarto posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2019. Il forlivese, tornato in testa alla classifica mondiale dopo il regalo di Marc Marquez nel GP degli USA, è sembrato abbastanza a suo agio nel weekend assieme alla sua Ducati, in un circuito che ha sempre sofferto in carriera e dove non è mai riuscito a fare meglio di quinto. Dopo un primo tentativo più lento, Andrea ha cambiato passo, presentatosi ...