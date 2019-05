huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Anastacia canta ancora e lo farà anche in Italia, con il suo Imaginaction tour, in due concerti: il 7 giugno al Comacchio Beach Festival - Musica per la sostenibilità e l’8 giugno allo Stadio Comunale di Civitanova Marche. La pop star si racconta a “7” del Corriere della Sera e spiega come la malattia abbia cambiato la sua vita.“Quello che per me ha cambiato tutto è stato avere il morbo di Crohn già da ragazzina. Ha cambiato tutta la mia vita, al cento per cento. È difficile da spiegare, ma subire quella operazione e avere quella malattia mi ha segnata. Ero una ragazza molto felice ma non riuscivo a comunicare i miei sentimenti se diventavo triste”L’operazione a cui si è sottoposta ha lasciato dei segni sul suo corpo e di conseguenza anchepaure:“Questa malattia ha modificato ogni cosa: nella mia ...

HuffPostItalia : Anastasia: 'Pensavo che nessun uomo mi avrebbe amato per colpa delle cicatrici' -