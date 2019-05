Ana Bettz, la cantante fermata al confine in Rolls Royce con 300mila euro in contanti (Di venerdì 17 maggio 2019) A carico della donna sarebbe scattata anche un'altra perquisizione in un altro luogo in cui sarebbero emersi altri contanti per un milione e 700 mila euro. La cantante e imprenditrice, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, sarebbe indagata dalla Procura di Imperia che ipotizza il reato di riciclaggio.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 17 maggio 2019) A carico della donna sarebbe scattata anche un'altra perquisizione in un altro luogo in cui sarebbero emersi altriper un milione e 700 mila. Lae imprenditrice, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, sarebbe indagata dalla Procura di Imperia che ipotizza il reato di riciclaggio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

la_gata_lova : E ALORA??? Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, fermata al confine su una Rolls Royce con 300 mila euro in contanti - paolomosanghini : La sconosciuta cantante Ana Bettz è stata fermata dagli agenti della Guardia di Finanza a Ventimiglia a bordo di un… - FrancescoBlotto : #AnnaBettozzi, in arte #AnaBettz, fermata al #confine su una Rolls Royce con 300 mila euro in #contanti -