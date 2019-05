Ambra Angiolini dice addio ai social | chiuso l’account Instagram

Ambra Angiolini dice addio a Instagram : Ambra Angiolini ha chiuso il suo profilo Instagram. Una scelta drastica che impedisce a curiosi e fan affezionati di seguirla nella vita di tutti i giorni. Ma cosa avrà spinto l’attrice a prendere questa decisione? L’unico commento trapelato – direttamente dalle stories di una delle sue fanpage – è che pare che Ambra abbia deciso di chiudere il suo profilo per motivi personali.

Alla mamma più bella del mondo! Francesco Renga regala rose rosse ad Ambra Angiolini : L’attrice, oggi compagna dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha ricevuto una splendida sorpresa nel giorno della festa della mamma. Ambra Angiolini ha voluto condividere con i suoi follower la bellissima sorpresa ricevuta in occasione della festa della mamma. Nella foto pubblicata nelle stories del suo account Instagram, l'attrice è immortalata mentre stringe a sé uno splendido mazzo di rose rosse, dono d’amore e affetto da parte ...

La verità - vi spiego - sull’amore : trama - cast e curiosità della commedia con Ambra Angiolini : Al posto delle nuove puntate della serie L’Aquila – Grande speranze, spostate su Rai3, va in onda su Rai1 martedì 7 maggio dalle 21.25 il film del 2017 La verità, vi spiego, sull’amore, ultimo film diretto dal compianto Max Croci. La verità, vi spiego, sull’amore: trailer La verità, vi spiego, sull’amore: trama La vita di Dora è finita sottosopra quando il compagno Davide l’ha lasciata dopo sette anni di ...

Grazia Di Michele attacca Ambra Angiolini : "Ora capisco Renga" : Ambra Angiolini non ci sta a essere tirata in mezzo alla polemica sulla scarsa presenza femminile di cantanti al Concerto del 1° Maggio a Roma . Intervistata poco prima di salire sul palco del live, ...

Concerto del Primo Maggio 2019 – Con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta su Rai 3. : Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Anche quest’anno la sede di questa manifestazione, organizzata dai tre Maggiori sindacati italiani, CGIL, CISL e UIL è Piazza di Porta San Giovanni a Roma, dinnanzi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Primo Maggio 2019 | I conduttori e gli orari Anche in questa edizione, la conduzione del Concertone sarà affidata ad ...

Primo Maggio - Ambra Angiolini attacca il bonus assunzioni donne : 'Lo sgravio è mio e me lo gestisco io' : Tira fuori uno slogan del Sessantotto e lo stravolge per attaccare il governo. Ambra Angiolini in diretta dal palco del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma ha infatti criticato ...

Primo Maggio - Ambra Angiolini attacca il bonus assunzioni donne : "Lo sgravio è mio e me lo gestisco io" : Tira fuori uno slogan del Sessantotto e lo stravolge per attaccare il governo. Ambra Angiolini in diretta dal palco del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma ha infatti criticato aspramente la proposta della Maggioranza di sgravi fiscali per l'assunzione di donne per il 2019 e il

Primo maggio - Ambra Angiolini massacra le femministe sul Concertone : basta lagne : Ah, che bello quando è una donna a sollevare il velo di ipocrisia delle femministe; che bello quando è un' artista, di certo non sospettabile di simpatie reazionarie, tradizionaliste e tanto meno maschiliste, a mostrare quanto siano sterili le polemiche su presunte discriminazioni sessuali nel mondo

Ambra Angiolini : Non sposerò Allegri - l'amore mi basta! : "Max Allegri? Per lui ho gli occhi a cuore, ma non voglio sposarmi", parola di Ambra Angiolini che, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha voluto ribadire il suo amore per l'allenatore della Juventus : "Nonostante la forza dei sentimenti che la legano a Allegri, l'attrice ha smentito le voci su un possibile ed imminente matrimonio: "Non sento più l'esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre 'fidanzate di', 'mogli di', 'ex ...

Scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma - con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta radio - tv e streaming : La Scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma regalerà 8 ore di musica senza interruzioni con la conduzione di Ambra Angiolini e Lodo Guenzi per la seconda edizione consecutiva. Come di consueto, la manifestazione sarà promossa dal tris di sindacati congiunti per l'occasione, CGIL, CISL e UIL. La produzione e l'organizzazione è invece affidata a iCompany. La regia è invece di Cristiano D’Alisera, con i testi di Massimo Martelli, Giorgio ...

Ambra Angiolini al concerto primo maggio Roma : chi è la conduttrice : Ambra Angiolini al concerto primo maggio Roma: chi è la conduttrice e carriera Anche quest’anno, Lodo Guenzi e Ambra Angiolini saranno i conduttori del concerto del primo maggio a Roma. Dopo il successo della scorsa edizione, la coppia è stata riconfermata. I due saranno sul palco per presentare i diversi artisti nazionali e internazionali che parteciperanno all’attesissimo evento quest’anno. Ma chi è Ambra Angiolini? ...

Concerto primo maggio a Roma - la scaletta e tutti gli ospiti dell’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi : primo maggio fa rima con Concertone. Anche quest’anno piazza San Giovanni a Roma ospiterà il tradizionale Concerto promosso da CGIL, CISL e UIL nel giorno della festa dei lavoratori. “Lavoro – Diritti – Stato Sociale – La Nostra Europa” è il claim di questa edizione molto attesa, anche grazie a un cartellone di artisti davvero prestigioso e al passo coi tempi. Il nome di spicco è senz’altro Noel Gallagher, alla prima apparizione ...

Mara Venier sbotta dopo il post per Ambra Angiolini : chi l'ha fatta arrabbiare : FUNWEEK.IT - L'ospitata di Ambra Angiolini a Domenica In ha lasciato con l'amaro in bocca più di qualche spettatore che ha riversato su Instagram la propria 'frustrazione' nel vedere l'attrice ...