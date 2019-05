Alvino a Kiss Kiss Napoli | “Sarebbe un pugno alla passione”

forzazzurri

(Di venerdì 17 maggio 2019) Carlo, noto giornalista si è interrogato sulla possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ecco le sie parole a Radio: SarriJuventus: e se accadesse sul serio, come reagirebbero i tifosi? “Sarebbe già difficile da digerire il ritorno in Italia. Su quella panchina, poi, sarebbe devastante dal punto di vista della passione e di quella che è la definizione di comandante. Credo chefine sarà Inzaghi il nuovo allenatore della Juventus”. Leggi anche : Pedullà, clamorosa ipotesi di mercato: “Futuro AncelottiJuve? Non lo escludo! Sarri via dal Chelsea al 55%, Hysaj può seguirlo. Su Almendra…” Leggi anche : Zielinski: “Considero la stagione positiva, ma potevamo fare meglio! Anno prossimo? Posso dirvi chi…” Leggi anche : SSC, buone notizie da Castel Volturno: si è allenato col gruppo, il report Leggi ...

MondoNapoli : Alvino a Radio Kiss Kiss: “Sarri-Juve? Per me sarà un altro l’allenatore dei bianconeri” - - Diego31883 : RADIO KISS KISS - #Alvino: '#Sarri alla #Juve? Sarebbe già difficile da digerire il ritorno in Italia. Su quella pa… -