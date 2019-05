Allegri-Juve un amore mai decollato | i motivi della rottura | dalla Champions allo stile

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il matrimonio trae lantus è finito: le due parti si sono dette addio oggi. E mentre si vocifera dei papabili sostituti ci si interroga suidel divorzio. Sicuramente c’erano vedute diverse, opinioni che non coincidevano tra il tecnico livornese e la società. Ma quali sono le vere ragioni per cui si è arrivati alla separazione? ESCLUSIVA – Laha scelto il sostituto, Alessio Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb: “sarà Simone Inzaghi” Nel post-partita dintus-Ajax diLeague, notte dell’eliminazione dei bianconericompetizione europea, Agnelli si era presentato davanti alle telecamere per ribadire la fiducia ad. Dichiarazioni di facciata, fatte in un momento in cui quella era l’unica cosa giusta e che la gente si aspettava. Ma la verità è che l’addio diera già deciso dopo quella partita. ...

carlolaudisa : #Juve-#Allegri : intesa ai dettagli. #calciomercato @Gazzetta_it @ Lecce, Italy - AntoVitiello : Ufficiale via Allegri dalla Juve, giusto approccio per Juve-Atalanta - romeoagresti : #Juve-#Allegri: non sono attesi comunicati per oggi. Possibile terzo incontro domani @GoalItalia -