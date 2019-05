Alle 18 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con

Alle 20 in diretta con EuroLive : ripercorriamo tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Gianluca Musso e Michele Sollazzo ...

Alle 17 in diretta con EuroLive : ripercorriamo tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Gianluca Musso e Luca Del Pizzo ...

Alle 17 in diretta con EuroLive : ripercorriamo tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Luca Forte e Luca Del Pizzo parleremo ...

Alle 20 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Michele Sollazzo e Gianluca Musso ...

Alle 17 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Lara Arlotta e Luca Forte parleremo ...

Alle 19 : 30 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Gianluca Musso e Michele Sollazzo ...