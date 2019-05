Alessandria | drag queen leggono libri ai bimbi durante il Pride | sindaco della Lega dà il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Trucco, tacco, seno, parrucca e libertà sessuale. Dueleggerannosull’identità di genere ai bambiniil gaydidel 1 giugno. Tutto –e iniziativa stessa – con il patrocinio del Comune e del, Gianfranco Cuttica di Revigliasco: “La mia idea è semplice. Se assumi questo incarico, rappresenti l’intera comunità. Ognuno deve essere libero di esprimersi e manifestare”. Nel tempo degli striscioni contro Salvini rimossi e del congressofamiglia di Verona, le parole deldisuonano come quelle di un leghista un po’ atipico. “A Verona non ci sono andato – specifica -. Sono state dette cose sensate. Ed altre, sinceramente, oltranziste. Ma ripeto: credo che le persone debbano essere lasciate libere di esprimersi”. A leggere le favole ci sarà anche ...

