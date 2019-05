Addio all’archistar Pei | realizzò la piramide del Louvre e il nuovo palazzo della Regione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) È morta l’archistar cino-americana Ieoh Ming Pei, maestro dell’architettura modernista del XX secolo, internazionalmente celebre per aver realizzato ladi vetro all’ingresso del museo dela Parigi. Aveva 102 anni. Protagonista assoluto di un linguaggio architettonico caratterizzato dal rigore geometrico e dalla perfezione nel dettaglio esecutivo, Pei ha realizzato numerosi edifici pubblici, tra cui università e musei in tutto il mondo, e in Italia ha progettato la nuova sedeLombardia a Milano. I.M. Pei, come si firmava, è morto giovedì mattina nella sua casa di Manhattan, come ha annunciato al New York Times il figlio. Rigore geometrico e attenzione rivolta alla perfezione dei dettagli esecutivi caratterizzano le opere di Pei,che ha spesso combinato l’usopietra, del calcestruzzo, del vetro e dell’acciaio: emblematici esempi sono la torre di 72 piani ...

