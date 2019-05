Accadde oggi | 17 maggio 1953 | viene inaugurato lo Stadio Olimpico

Accadde oggi - 16 maggio 2004 : l’addio al calcio del grande Roberto Baggio : L’Accadde oggi odierno celebra un grandissimo. Uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, per molti forse il migliore: Roberto Baggio. 15 anni fa, il 16 maggio 2004 per l’esattezza, il “divin codino” appendeva le scarpette al chiodo. La sua ultima partita in assoluto, manco a farlo apposta, alla “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di Milano in cui Baggio giocò sia con l’Inter che ...

Accadde oggi : il 14 Maggio 1973 va in orbita il laboratorio spaziale Skylab : Il 14 Maggio 1973 partiva da Cape Kennedy il razzo Saturn V, portando in orbita il laboratorio spaziale Skylab, la prima stazione spaziale statunitense volta alla realizzazione di esperimenti scientifici e medici in assenza di gravità: orbitò attorno alla Terra per oltre 6 anni prima di bruciare durante il rientro nell’atmosfera terrestre l’11 luglio 1979. Tre equipaggi hanno completato 513 giorni di lavoro per 2.000 ore di ...

Accadde oggi - 14 maggio 2000 : la Lazio vince il suo secondo scudetto : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Giornata di festa per la Lazio, che in questa giornata 19 anni fa vinse lo scudetto. Una data che difficilmente verrà rimossa dai tifosi biancocelesti, ma anche da quelli della Juventus. Decisiva per la Lazio fu la rete messa a segno da Calori in Perugia-Juventus, passata alla storia per il diluvio sotto il quale Pierluigi Collina fece giocare quella partita, ...

Accadde oggi - nel 1981 l’attentato a papa Giovanni Paolo II : il ‘miracolo’ e il terzo segreto di Fatima : Era il 13 maggio 1981 quando in piazza San Pietro, in Vaticano, Mehmet Ali Agca sparò due colpi di pistola contro papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. Si tratta di un attentato indelebile per la memoria collettiva di milioni di italiani, che sono rimasti per ore con il fiato sospeso in attesa di avere notizie sulle condizioni di salute di uno dei pontefici più amati di sempre. I FATTI papa Giovanni Paolo II, che era da poco entrato in ...

Accadde oggi : il 13 Maggio 1909 nasce il Giro d’Italia : Il Giro d’Italia nasce il 13 Maggio 1909 su idea del giornalista forlivese Tullo Morgagni. Carlo Cavaneghi, presidente dell’Unione velocipedistica italiana, dà il via alla prima tappa, la Milano-Bologna (397 km). Primo vincitore della gara è Dario Beni che corre per la Bianchi. Il Giro, o Corsa Rosa, si è sempre disputato, salvo che per le interruzioni dovute alla prima e alla seconda guerra mondiale, nell’arco di tre ...

Accadde oggi : il 12 maggio nel 1995 moriva Mia Martini : Era il 12 maggio 1995 quando la cantante italiana Mia Martini morì nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese. Aveva 47 anni e ad ucciderla fu un attacco cardiaco, causato probabilmente da un eccesso di medicinali, che l’artista assumeva a causa di un fibroma all’utero, e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il suo corpo venne ritrovato solo due giorni dopo riverso sul letto, con le cuffie di registrazione ancora sulla testa e ...

Accadde oggi : nel 1860 lo storico sbarco dei Mille in Sicilia : Lo sbarco a Marsala, che rappresentò una delle primissime tappe della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, avvenne l’11 maggio 1860. Tra i protagonisti anche le navi dell’Armata di Mare delle Due Sicilie e due vascelli da guerra della Royal Navy britannica. I garibaldini, a bordo dei vapori Piemonte e Lombardo, partiti da Quarto presso Genova, con l’appoggio delle forze liberali italiane e della monarchia sabauda, dopo più di cinque ...

Accadde oggi - 11 maggio 2001 : il Milan vince il derby 6-0 : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi”. Ricorre un giorno felice per i tifosi Milanisti, il derby vinto 6-0 contro l’Inter l’11 maggio 2001. Il Milan allenato da Cesare Maldini spazzò via l’Inter di Tardelli. Dopo 2′ è Comandini a portare in vantaggio i rossoneri su assist di Serginho. Al 19esimo è ancora Comandini, stavolta di testa, a battere Frey. Questi rimarranno gli ...

Accadde oggi : nel 1980 nelle sale giochi arriva Pac-Man - oggi ‘idolo’ dei terrapiattisti : Chi non conosce il gioco per videogames, Pac-Man? Si tratta di una sorta di tortina gialla “mangia-palline” che corre attraverso un labirinto perché inseguita da quattro fantasmi colorati. L’ideatore Tohru Iwatani, programmatore della Namco, probabilmente non pensava che avrebbe avuto tanta fortuna. Il gioco è stato pubblicato per la prima volta dalla Midway Games il 10 maggio 1980 nel formato arcade da sala giochi. La popolarità fu immediata e ...

Accadde oggi : nel 1994 Nelson Mandela diventa presidente del Sud Africa dopo decenni di apertheid : Nelson Mandela, dopo 27 anni di ingiusta prigionia a causa delle sue idee anti-apartheid, il 10 maggio 1994 viene nominato presidente del Sud Africa, dopo solo 4 anni dalla sua liberazione. L’anno precedente, nel 1993, gli era anche stato assegnato il Nobel per la Pace. Mandela, che restò presidente per 5 anni, si batté strenuamente per i diritti della sua gente prima attraverso la violenza e le armi e poi con la diplomazia, diventando il ...

Accadde oggi : nel 1978 l’Italia fu l’unico Paese ad abolire i manicomi e regolamentare il TSO : Era il 10 maggio 1978 quando si diceva per sempre addio ai cosiddetti manicomi: la legge Basaglia, dal nome dello psichiatra e promotore della riforma psichiatrica, Franco Basaglia, sancì l’abolizione di tutti i manicomi sul territorio nazionale e la regolamentazione dei Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Estensore materiale della legge fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 veniva ucciso Peppino Impastato : Il 9 Maggio 1978 veniva ucciso da Cosa Nostra Peppino Impastato, giornalista e attivista, simbolo della lotta alla Mafia. Impastato ha sfidato il boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti, nelle sue trasmissioni di Radio Aut con monologhi satirici e attacchi che gli sono costati la vita. La sua lotta Cosa Nostra è cominciata prima, con una ribellione contro la sua stessa famiglia, ben inserita negli ambienti mafiosi locali. Peppino Impastato si ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...