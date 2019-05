90 Special di Nicola Savino | niente seconda edizione | rinviato | motivo

90 Special - che fine ha fatto il programma di Nicola Savino? : "90 Special tornerà nel mese di maggio, tornerà prima che voi andiate in vacanza. Si farà ancora". Lo annunciava Nicola Savino il 29 novembre 2018 durante una puntata di Deejay Chiama Italia. In realtà il mese di maggio sta per finire e di 90 Special non si è vista l'ombra. Il motivo? Presto detto: il programma è stato cancellato dai palinsesti della primavera di Italia 1 (e rinviato alla prossima stagione) per una questione di budget.90 ...