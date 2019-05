Xiaomi Mi 9 è disponibile in Italia nella colorazione Lavender Violet

Download terza beta Android Q disponibile per tanti smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...

Xiaomi Mi 9 SE è disponibile all’acquisto in Italia : ecco prezzi - tagli e colorazioni : Xiaomi Mi 9 SE è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia a partire da oggi, 2 maggio: ecco prezzi, colorazioni e tagli di memoria in vendita nel nostro Paese. L'articolo Xiaomi Mi 9 SE è disponibile all’acquisto in Italia: ecco prezzi, tagli e colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 SE disponibile in Italia dal 2 maggio : Il team di Xiaomi Italia ha annunciato su Facebook che lo Xiaomi Mi 9 SE sarà disponibile anche nel nostro Paese a partire da giovedì 2 maggio 2019 L'articolo Xiaomi Mi 9 SE disponibile in Italia dal 2 maggio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Body Fat Scale 2 è già disponibile su GearVita a un prezzo scontato : La bilancia Xiaomi Mi Smart Body Fat Scale 2 è già disponibile su GearVita a circa 35 euro, incluse le spese di spedizione in Italia. L'articolo Xiaomi Mi Body Fat Scale 2 è già disponibile su GearVita a un prezzo scontato proviene da TuttoAndroid.

Prima tappa verso Android Pie per lo Xiaomi Mi 6 : beta disponibile : Possono esultare i possessori dello Xiaomi Mi 6, ex top di gamma 2017 che ha già ricevuto Android 8.0 Oreo, accingendosi adesso al passaggio ad Android 9.0 Pie. Il team di sviluppo, infatti, ha iniziato a diffondere la release MIUI 10 9.4.22 beta, in esclusiva ai beta tester (i membri più attivi del Mi Forum). La buona notizia è quella che vi abbiamo appena dato, anche se va detto che bisogna usare cautela nel rendersi disponibile ...

Xiaomi Mi Play fa il suo esordio in Europa : disponibile in Ucraina a 154 euro : A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Play, lo smartphone è finalmente pronto per fare il proprio esordio nel Vecchio Continente L'articolo Xiaomi Mi Play fa il suo esordio in europa: disponibile in Ucraina a 154 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 SE Global è disponibile su GearVita - con un codice sconto esclusivo : GearVita batte ancora una volta tutti sul tempo ed è il primo store a lanciare sul mercato la versione Globale di Xiaomi Mi 9 SE. L'articolo Xiaomi Mi 9 SE Global è disponibile su GearVita, con un codice sconto esclusivo proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16.0 è ora disponibile per tanti Xiaomi e per Nexbit Robin : LineageOS 16.0 ufficiale apre le braccia verso tanti Xiaomi e un Nexbit Robin. Supportano ora la nuova versione smartphone come Xiaomi Mi5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi MIX e Mi Note 2. L'articolo LineageOS 16.0 è ora disponibile per tanti Xiaomi e per Nexbit Robin proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 è disponibile per Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A : Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy S5 Plus e LTE-A sono le più recenti new entry tra gli smartphone dotati di supporto ufficiale alla nuova LineageOS 16. L'articolo LineageOS 16 è disponibile per Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A proviene da TuttoAndroid.