Volley Nations League F 2019 | la Thailandia di capitan Nootsara Tomkom

Volley - il calendario e le date di tutte le partite dell’Italia nell’estate 2019. Programma e competizioni : dalla Nations League al torneo preolimpico : La Nazionale Italiana di Volley maschile è attesa da una lunga estate. Si incomincia a giugno con la Nations League, il torneo itinerante che prevede 15 partite in giro per tutto il mondo: gli azzurri cercheranno di qualificarsi alla Final Six. L’appuntamento cruciale è rappresentato dal torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Bari dal 9 all’11 agosto: sfide a Serbia, Australia, Camerun e solo la ...

Nations League Volley femminile - per la Polonia convocate Kakolewska e Smarzek : La selezione polacca mostra le sue carte e comunica il nome delle 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League femminile di volley. Il CT Nacek Nawrocki ha sfoltito la lista, inizialmente composta da 30 pallavoliste, tagliando l'opposto Aleksandra Wójcik, il libero Aleksandra Krzos, l'opposto Katarzyna Zaroslinska-Król e le centrali Gabriela Polanska e Anna Stencel. La lista delle 25 è stata comunicata in modo da avere già a disposizione ...

Volley femminile Italia - le 25 atlete per la Nations League : ci sono anche Egonu e Sylla : Il CT della Nazionale femminile di Volley Davide Mazzanti ha comunicato le 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League, in programma tra maggio e giugno. L'avventura azzurra partirà il giorno 21 maggio contro la Polonia. Il torneo consta di 15 partite, più la fase finale (la cosiddetta Final Six) che decreterà poi la Nazionale vincitrice. La scorsa edizione del 2018 è stata vinta dalle forti atlete statunitensi. Per le azzurre ci fu la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia - presentata la lista definitiva. Ci sono tutte le big : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha convocate 25 giocatrici per la Nations League, il torneo itinerante che si disputerà tra maggio e giugno (sono previsti cinque blocchi di gare, 15 partite totali prima della Final Six). Il nostro coach ha dovuto effettuare soltanto cinque tagli rispetto al listone presentato poche settimane fa: sono rimaste fuori la palleggiatrice Rachele Morello, gli opposti Terry Enweonwu e ...

Volleyball Nations League – In arrivo la lista definitiva delle 25 azzurre : il bilancio di Mazzanti dal raduno di Cavalese : Domani il ct Davide Mazzanti ufficializzerà la lista definitiva delle 25 atlete azzurre che saranno utilizzabili nel corso della Volleyball Nations League 2019 Come nelle passate stagioni per ogni tappa il tecnico dovrà scegliere le 14 giocatrici da impiegare nei tre giorni di gara. La Nazionale Femminile domani concluderà il collegiale di Cavalese e da lunedì sarà impegnata nel torneo di Montreux (13-18 maggio). Il ct tricolore, al ...

Volleyball Nations League maschile - le scelte di Blengini : out Juantorena e Zaytsev : Dopo aver visto le scelte della Nazionale femminile ad opera del ct Davide Mazzanti, anche l'omologo della selezione maschile ha comunicato gli atleti che prenderanno parte alla Nations League in programma tra maggio e luglio. L'esordio azzurro ci sarà il 31 maggio con l'Iran. Le scelte del tecnico, arrivate con qualche giorno di anticipo secondo quanto indicato precedentemente, sono a tratti sorprendenti, ma in linea con l'idea di dar spazio ai ...

Volley - Nations League 2019 : la nuova Italia - ventata giovane per cercare il futuro. Linea verde alla riscossa - l’analisi delle convocazioni : Aria di novità e di gioventù, una vera e propria rivoluzione ha colpito la Nazionale Italiana in vista della Nations League 2019 di Volley maschile. Nel listone di 30 giocatori presentato dal CT Chicco Blengini alla FIVB non figurano infatti diverse stelle del nostro movimento: l’opposto Ivan Zaytsev, gli schiacciatori Filippo Lanza e Osmany Juantorena (tornerà per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020?), il libero ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia. Assenti tutti i big da Zaytsev a Juantorena - che sfilza di giovani : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha ufficializzato la lista dei 30 convocati per la Nations League 2019. Per ogni weekend di gara (saranno 5) il CT sceglierà 14 atleti da utilizzare nel corso del fine settimana: il torneo andrà in scena nei mesi di giugno e luglio. Saranno Assenti diversi big tra cui l’opposto Ivan Zaytsev, gli schiacciatori Filippo Lanza e Osmany Juantorena, il libero Massimo Colaci: ...

Il PalaLido di Milano è pronto! Fine dei lavori il 30 aprile - apertura a giugno con la Nations League di Volley : Ora è ufficiale: i lavori di ristrutturazione del PalaLido di Milano si concluderanno il prossimo 30 aprile, il palazzetto polifunzionale del capoluogo meneghino potrà ufficialmente aprire i battenti in occasione del weekend del 21-23 giugno quando andrà in scena una tappa della Nations League 2019 di volley maschile. L’impianto tornerà a disposizione dopo diversi anni di stop, era risultato inagibile a causa della presenza di amianto e ...

Volley femminile - Nations League 2019. Italia : 30 azzurre tra novità - conferme - rientri e ragazze di A2. L’analisi delle convocazioni : Si sta per avvicinare a grandi passi la lunga estate riservata alle Nazionali di Volley e Davide Mazzanti, CT dell’Italia femminile, ha già mosso le prime manovre comunicando il listone di 30 atlete da cui sceglierà le 25 giocatrici che disputeranno la Nations League. Il torneo internazionale itinerante (5 tappe con 15 partite in programma prima della Final Six, si gioca tra maggio e giugno) verrà utilizzato come evento di preparazione al ...

Volley Nations League femminile - le convocate da Mazzanti : le certezze sono Egonu e Sylla : Questa mattina, in occasione della presentazione delle divise ufficiali delle Nazionali senior realizzate da Erreà Sport per il quadriennio 2019-2023, il commissario tecnico Davide Mazzanti dell'ItalVolley femminile ha diramato una prima lista in vista della Nations League, in programma tra maggio e giugno per un totale di 15 gare più l'eventuale e tanto agognata Final Six. Le azzurre un anno fa Nell'edizione di Nations League 2018 l'Italia, ...