Volley femminile | Trofeo Montreux 2019 | l’Italia sconfigge la Svizzera per 3-1 | bisogna

Volley femminile - Torneo Montreux 2019 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Turchia 3-1. Pietrini e Sorokaite decisive : L’Italia ha battuto la Turchia per 3-1 (25-27; 25-20; 25-20, 25-23) nel secondo match giocato al Torneo di Montreux 2019 di Volley femminile, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno riscattato la sconfitta subita due giorni fa contro la Thailandia e sono ampiamente in corsa per la qualificazione alle semifinali: servirà una vittoria schiacciante contro la Svizzera padrona di casa per sperare di proseguire l’avventura in terra ...

Nations League Volley femminile - per la Polonia convocate Kakolewska e Smarzek : La selezione polacca mostra le sue carte e comunica il nome delle 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League femminile di volley. Il CT Nacek Nawrocki ha sfoltito la lista, inizialmente composta da 30 pallavoliste, tagliando l'opposto Aleksandra Wójcik, il libero Aleksandra Krzos, l'opposto Katarzyna Zaroslinska-Król e le centrali Gabriela Polanska e Anna Stencel. La lista delle 25 è stata comunicata in modo da avere già a disposizione ...

Italia-Turchia Volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale italiana di volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, nel Torneo di Montreaux 2019, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3. Nell’esordio della formazione nostrana sono scese in campo tante giocatrici “nuove” e le assenze delle pallavoliste di Novara e Conegliano (ancora ...

Volley femminile - Trofeo di Montreux 2019 : Italia sperimentale rimandata - sconfitta all’esordio contro la Thailandia : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3 (20-25; 14-25; 25-16; 19-25). L’incontro di apertura del Trofeo di Montreux 2019 ha visto scendere in campo una formazione decisamente sperimentale: le assenze delle giocatrici di Novara e ...

Italia-Thailandia Volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, alle 21.15, la Nazionale italiana di volley femminile scenderà in campo nel Torneo di Montreux, dove lo scorso anno conquistò un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle reali potenzialità della squadra di Mazzanti, poi seconda ad un passo dal trionfo al Mondiale giapponese, come tutti ricordiamo. Un appuntamento ormai tradizionale quello di questa ...

Volley femminile - Montreaux Masters 2019 : orari delle partite dell’Italia e come vederle in tv e streaming : La Nazionale italiana femminile di pallavolo è pronta per il suo primo appuntamento internazionale di una stagione che sarà quanto mai ricca di impegni per la squadra allenata da Davide Mazzanti. Le azzurre esordiscono nel Torneo di Montreux (Svizzera) 2019 per cercare di ribadire il successo di 12 mesi fa. In questa edizione lo storico appuntamento internazionale non avrà una partecipazione di primissimo livello, ma la presenza di Cina e Italia ...

ItalVolley femminile - oggi l'esordio nel Montreux Volley Masters contro la Thailandia : Esordio imminente per le atlete della Nazionale italiana di pallavolo guidata dal CT Davide Mazzanti, che questa sera scenderanno sul parquet per inaugurare la loro partecipazione al prestigioso torneo Montreux Volley Masters. L'incontro sarà trasmesso sulla piattaforma streaming di DAZN alle 21:15 e vedrà le azzurre affrontare la selezione della Thailandia. La rappresentativa asiatica, diciottesimo posto nel ranking FIVB, può essere un test per ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2019. Parte dalla Svizzera la lunga estate calda delle azzurre : Scalda i motori l’Italia del Volley rosa nel primo appuntamento internazionale di una stagione che, fra Nations League, qualificazioni olimpiche e campionato europeo, non darà un attimo di tregua alla squadra allenata da Davide Mazzanti. Le azzurre scendono in campo a Montreux, dove lo scorso anno conquistarono un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle ...

Volley femminile - Montreux Volley Masters 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide contro Thailandia - Turchia e Svizzera : La Nazionale italiana di Volley femminile parteciperà la prossima settimana al Montreux Volley Masters 2019, in programma presso la località Svizzera da lunedì 13 maggio a sabato 18 maggio. Il Commissario Tecnico Davide Mazzanti ha comunicato in mattinata le proprie scelte riguardo alle 14 giocatrici che prenderanno parte all’appuntamento, importante tappa di avvicinamento alla Nations League 2019. Lo scorso anno le azzurre si erano ...

Volley femminile. L’Italia di Mazzanti - un mix fra gioventù ed esperienza per un’estate infinita : L’elenco delle 25 atlete che prenderanno parte, a più riprese, alla Nations League femminile non presenta particolari sorprese, se non qualche esclusione eccellente (Bonifacio in primis) dovuta a infortuni o acciacchi vari. Mazzanti ha scelto un mix di atlete giovani ed esperte, figlie di un campionato cresciuto di livello esponenzialmente nell’ultimo anno, a tal punto da regalare al movimento una finale tutta azzurra in Champions ...

Volley : A1 Femminile - ancora un colpo per Brescia; Valeria Caracuta : BRESCIA- Nuovo colpo della Banca Valsabbina Brescia che sta facendo le cose sul serio per presentarsi competitiva all'inizio della prossima stagione agonistica. Con un'operazione lampo il GM Catania ...

Volley femminile Italia - le 25 atlete per la Nations League : ci sono anche Egonu e Sylla : Il CT della Nazionale femminile di Volley Davide Mazzanti ha comunicato le 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League, in programma tra maggio e giugno. L'avventura azzurra partirà il giorno 21 maggio contro la Polonia. Il torneo consta di 15 partite, più la fase finale (la cosiddetta Final Six) che decreterà poi la Nazionale vincitrice. La scorsa edizione del 2018 è stata vinta dalle forti atlete statunitensi. Per le azzurre ci fu la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia - presentata la lista definitiva. Ci sono tutte le big : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha convocate 25 giocatrici per la Nations League, il torneo itinerante che si disputerà tra maggio e giugno (sono previsti cinque blocchi di gare, 15 partite totali prima della Final Six). Il nostro coach ha dovuto effettuare soltanto cinque tagli rispetto al listone presentato poche settimane fa: sono rimaste fuori la palleggiatrice Rachele Morello, gli opposti Terry Enweonwu e ...