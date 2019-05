Voli di Stato di Salvini | Conte | “Non ho motivo di non credere alle sue parole Indagine

Voli di Stato - M5s all’attacco di Salvini : "Chiarisca". Lui replica : "Nessuna irregolarità - dimostrino il contrario" : Tensioni nella maggioranza sui Voli di Statodel ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nuova querelle è scoppiata dopo la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sulle finalità di quei viaggi, in aereo ed elicottero. Voli di Stato, M5s all’attacco di Salvini: “Chiarisca' | Lui: 'Nessuna irregolarità, dimostrino il contrario' Degli atti relativi ai viaggi di Matteo ...

Voli di Stato di Salvini : indaga Corte dei Conti |Il ministro : "No abusi - dimostrate il contrario" : La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo "esplorativo" sui Voli di Stato di Salvini con aerei ed elicotteri di polizia e vigili del fuoco. Il ministro e vicepremier replica: "Nessun abuso, sfido chiunque a dimostrare il contrario". M5s chiede spiegazioni e anche il Pd va all'attacco

La denuncia del dem Anzaldi : "Per ministri 116 Voli di Stato in 10 mesi" : “In soli dieci mesi i ministri del governo M5S-Lega hanno viaggiato 116 volte sui voli di Stato. Lo dicono i numeri ufficiali pubblicati sul sito di Palazzo Chigi, ai quali vanno aggiunti i voli del premier Conte per i quali non è prevista pubblicazione. Il record ce l’hanno i ministri M5S con 72 voli, il 62% del totale”. Lo scrive su facebook Michele Anzaldi, deputato del Pd. “In testa - prosegue - la ...

Di Maio - Manca (Pd) : “Ha usato aereo militare per campagna elettorale”. La replica : “Né Voli di Stato né champagne” : Ha fatto “campagna elettorale in Sardegna con un aereo di Stato”. Il deputato del Partito democratico Gavino Manca con un post su Facebook accusa il vicepremier Luigi Di Maio di essere salito su un “aereo militare della presidenza del Consiglio” quando il 4 maggio scorso è volato da Napoli a Olbia. Il capo politico M5s risponde con una foto “con un signore incontrato all’aeroporto di Napoli nel tragitto verso ...

