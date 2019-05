Spread - scintille tra Visco e Salvini | Tria e Conte : "Non è una nostra ossessione" : Il governatore Visco mette in guardia dai rischi per famiglie imprese, ma il vice premier Salvini insiste: Altro che parole caute. Straccerò le regole Ue

Visco : spread raddoppiato dal 2018 Urgente ridurre il debito pubblico : Il governatore di Bankitalia cita i Beatles: «La strada lunga e ventosa...non scomparirà mai». spiegando che «l’Italia deve giocare la sua parte lavorando duro e in modo tenace migliorare il suo sviluppo economico e per un impegno credibile su un percorso di graduale ma significativa riduzione del debito »

Spread - Visco : “Salito anche per rischi di uscita dall’euro. Segni di tensione sul costo dei prestiti per famiglie e aziende” : “I premi sui Credit default swap (“assicurazioni” contro il rischio di fallimento dello Stato, ndr) suggeriscono che il differenziale dei titoli di Stato italiani è salito a seguito sia dell’aumento dei rischi di credito sia dei rischi di ridenominazione dei titoli in una diversa moneta” rispetto all’euro. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in visita in Israele, commenta così l’andamento dello Spread ...